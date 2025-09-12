'Motoret', el eterno

Hoy, 12 de septiembre, es el aniversario de uno de los mejores marcajes de un defensor en la historia del fútbol. El del valencianista José Mangriñán a Alfredo di Stéfano, uno de los astros dentro de la leyenda del balompié mundial y, en aquellos tiempos, el más brillante de todos.

Aquellas actuaciones de Mangriñán, anulando a Di Stéfano -entrenador che en el título de 1971-, emocionaron y escocieron a partes iguales a las aficiones del Valencia CF y el Real Madrid. De hecho, a lo largo de las décadas no se ha olvidado en ninguno de ambos lados. Incluso, con artículos de opinión en la prensa de tinte madridista poniendo en cuestión la deportividad de un marcaje que fue realmente impoluto. Tan limpio que desde entonces se acuñó el verbo "mangriñear" para referirse a la acción de "estar encima" de alguien constantemente. Con dureza, pero también con nobleza.

José Mangriñán era un centrocampista luchador e impetuoso, que no negociaba los esfuerzo. Tal era así, que era conocido con el apodo de ‘Motoret’, debido a que no paraba de correr en el partido, incansable.

En su tercera campaña en el Valencia CF, Mangriñán (Vall d'Uixó, 1922-2006) inició el campeonato de Liga viajando con el equipo a Chamartín. El Real Madrid llegaba al encuentro como vigente campeón y con Di Stéfano como estrella blanca y ‘pichichi’ con 27 dianas. Con todos los ojos mirando al 'crack' argentino, 'Motoret' terminó siendo el protagonista de un partido que ganaron los valencianos 1-2. La 'saeta rubia' ni la olió. Frenado en seco.

Un artículo en el diario AS a finales de los años 90 contra la leyenda de Mangriñán / SD

"Haz que Di Stéfano no exista en el partido"

El de la Vall de Uixó neutralizó al futbolista del Real Madrid, que apenas tuvo participación en el juego. Su marcaje, lejos de ser agresivo o sucio, se recuerda como una actuación sin uso de fuerzas malintencionadas. Sin embargo, el marcaje pudo darse tras una concatenación de circunstancias. Por aquel entonces, Fuertes era el hombre que formaba en el once inicial en el lugar de Mangriñán. Pero se lesionó días y el entrenador, Iturraspe, recurrió a 'Motoret' con una clara indicación: "Haz que Di Stéfano no exista en el partido, que no respire".

Dicho y hecho. El argentino no tuvo apenas incidencia en el juego y tal fue su desesperación de Di Stéfano por el marcaje al hombre que estaba sufriendo, que el argentino utilizó todas las artimañas posibles para desprenderse del futbolista del Valencia. El único momento en el que pudo deshacerse de él, de forma anecdótica, fue cuando el jugador del Madrid se acercó a la banda a beber agua, y allí le siguió Mangriñán. Entonces, Alfredo le ofreció también agua, y raudo salió corriendo para librarse del centrocampista por unos instantes. No le funcionó.

El futbolista de la Vall de Uxó sacó de quicio al astro merengue. Prueba de ello, en una acción en la que Mangriñán cayó al suelo, aprovechó para descargar su lógico enfado pisándole. No fue la única vez que Mangriñán secó al jugador madridista (hubo dos más), de hecho, lo hizo también con más futbolistas, pero de menor repercusión que Di Stéfano.

Segarra, Mestalla y Valencia

José Mangriñán empezó su andadura futbolística en el CD Segarra, club de su pueblo, la Vall de Uixó. De allí fue fichado por el CD Mestalla, con el que logró el ascenso a Primera en la temporada 1951/1952. En los últimos encuentros con el Segarra, tras un partido con un bajo rendimiento, el público de la Vall criticó al futbolista pensando, de forma errónea, que el mal partido vino provocado por su futuro fichaje por la entidad valenciana, tratándose en realidad de una mala actuación individual, tal y como le puede suceder a cualquier jugador de fútbol en un partido puntual.

Tras su paso por el Mestalla, el Valencia CF se hacía sus servicios. Tras dos temporadas con el Valencia, terminando como segundo de Liga la primera de ellas y campeón de Copa en la segunda, Mangriñán se convertiría en la tercera en un héroe por siempre recordado. Ya son 71 años de un marcaje eterno, pese a quien le pese.