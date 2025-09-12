Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Carlos Corberán habla del FC Barcelona

El técnico del Valencia CF analizará la actualidad del equipo en la rueda de prensa de este viernes

Corberán en la ciudad deportiva de Paterna

Corberán en la ciudad deportiva de Paterna / Germán Caballero

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Se acerca el partidazo que disputarán este domingo FC Barcelona y Valencia CF. Carlos Corberán analizará la actualidad del equipo en la rueda de prensa de este viernes.

