Corberán celebra el regreso de Thierry

El carril diestro del Valencia CF sonríe ante las buenas noticias que traslada Carlos Corberán con Thierry. El lateral derecho, después de sufrir una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre de 2024, recibió el alta a principios de septiembre para beneficio de un equipo que le espera con los brazos abiertos. Carlos Corberán confía es sacarle el máximo rendimiento a un jugador que, de estar en un alto nivel de confianza, es capaz de marcar diferencias desde su posición, tanto a nivel defensivo como en el apartado ofensivo.

Si todo va según lo previsto, Thierry viajará a la Ciudad Condal para entrar en la convocatoria que se enfrente al FC Barcelona. Su físico ya está apto para entrar en dinámica competitiva y para darle al técnico de Cheste más herramientas a su libreta táctica. Sin embargo, el portugués predica en el ejemplo de superación que se ha convertido para sus compañeros. “Thierry estará listo con el grupo si mañana completa el entrenamiento. Su recuperación es un espejo para todos y en el que debemos mirarnos por no perder el foco en los momentos difíciles”, dijo el entrenador en rueda de prensa.

Variedad táctica y Diakhaby

Más allá de lo emocional, el aterrizaje de Thierry en el Valencia 25/26, después de un año de ausencia por lesión, le da la alternativa a Carlos Corberán de mover su dibujo. Sobre todo, en una semana en la que se ha hablado, y mucho, sobre la posibilidad de que añada un central más en la retaguardia para establecer una línea de cinco. El lateral puede participar tanto en defensa par como impar. Y en caso de habilitar la segunda opción, la presencia de Diakhaby cobraría fuerza después del sobresaliente partido, con gol incluido, que cuajó ante el Getafe. “Thierry es un lateral que puede jugar en línea de 4 o de 5. Tiene un poderío físico por encima de la media de la competición. Diakhaby, por su parte, tuvo dos partidos y eso le vino bien”, comentó.