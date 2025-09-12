"La decisión atípica sobre el escenario del partido afecta a lo más importante, la afición"

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, ha calificado de "atípica" la decisión del FC Barcelona, con el principal consentimiento de laLiga, de llevar el partido del domingo al Johan Cruyff y anunciarlo con apenas 4-5 días de antelación. El Barça no puede jugar todavía en el remodelado Camp Nou, ni en Montjuïc como consecuencia de un concierto musical este mismo viernes, pero ha postergado la elección del escenario en demasía y, sobre todo, se ha decantado por un escenario con un aforo de 6000 espectadores, por debajo del mínimo que marcan las normativas del fútbol español.

Para el entrenador del Valencia, la afición valencianista es la principal afectada en todo este lío. El martes, de hecho, el Barcelona comunicó en primera instancia que todas las localidades del estadio de su ciudad deportiva serían destinadas a socios y socias azulgranas. Sin embargo, en las horas siguientes rectificó tras conversaciones con el Valencia y LaLiga, y empujado también por la presión social ejercida por el valencianismo ante la injusta decisión tomada.

"Están la Federación (RFEF) y LaLiga, que son quienes fijan normas y ellos deben velar porque esas normas se cumplan. No me corresponde a mí tener que hacer que esos organismos hagan efectivas sus normativas. La decisión a tan pocos días es atípica, no normal. Yo y el equipo nos centramos en nosotros y preparar el partido donde se juegue. Esto afecta a la parte más importante del fútbol, que es el aficionado", declara Corberán.

290 entradas conseguidas

Como recuerda el entrenador del Valencia, los valencianistas no supieron hasta el miércoles de mañana si "se podían desplazar para animar y apoyar a su equipo". "El club hizo un esfuerzo en movilizarse par asegurar que los valencianistas estén acompañando al equipo, y se ha logrado que 290 personas vayan a animar al Valencia, eso es positivo y además muy necesario para nosotros", analizó.

Corberán reseñó que esta "situación atípica" que se ha vivido "no es acorde al nivel de prestigio que debe tener" la liga española.

Por otro lado, el técnico admite que en lo profesional, aunque la preferencia es saber con antelación el escenario donde se juega, en este caso al disponer el Johan Cruyff de las mismas dimensiones que el Camp Nou, no ha afectado. "Lo hemos llevado con normalidad, centrados en nosotros, en el rival y en cómo se puede dar el partido". "Escucho poco, lo de hablar un campo más pequeño es erróneo. Son las mismas dimensiones. Nosotros preparados y trabajando con el rival, los Lamine Yamal, Raphinha, Pedri... están muy por encima del campo", acaba.