Flick confirma la baja de Lamine y 'raja' contra la Selección

El técnico del Barcelona Hansi Flick ha comparecido este sábado en sala de prensa en la previa del partido contra el Valencia que finalmente se disputará en el Johan Cruyff. El entrenador azulgrana ha respondido a todos los temas de actualidad que rodean al partido y al club culé. El gran interés era su respuesta sobre el estado físico de Lamine Yamal después de que no haya entrenado con el resto de sus compañeros en la última sesión previa al choque. Flick ha confirmado su baja y ha 'rajado' contra la selección: Estas han sido sus palabras:

LAMINE

"No, no estará disponible. Es una lástima. Se fue con dolor a la selección, jugó y le dieron analgésicos para jugar. Jugó 79 minutos y 73, eso no es cuidar a los jugadores. España tiene a los mejores jugadores en cada posición. Valdría la pena cuidar a los jugadores jóvenes. Estoy triste con la situación".

"Nunca he hablado. Tuve una conversación por mensaje. Yo casi no hablo castellano, él no habla inglés. La comunicación podría mejorar. Yo también he estado en esta situación, en una selección, antes las relaciones siempre eran buenas".

CORBERÁN

"Corberán hizo un gran trabajo el año pasado, lo estabilizaron. Es un entrenador que se adapta al oponente. Tienen jugadores muy interesantes, tiene un gran equipo".

ESTADIO

"Conocemos la situación del estadio, del club. Hablé con el presidente, me explicó todo y confío en él. Al equipo no le afectará, estamos centrados en nosotros. No tenemos excusas, toca ganar. Quizá hace tres partidos no pensábamos que sería así. Lo importante es la mentalidad y la actitud sobre el terreno de juego. Puede ser que se retrase un poco más el regreso, pero me importa el equipo. Me gusta mucho trabajar para este club, vivir en esta ciudad; nada cambia. Esta temporada será más dura que la anterior, pero nos esforzaremos. Lucharemos 90 minutos para ganar los tres puntos".