Mosquera brilla e Inglaterra 'flipa' con su precio

Buenas noticias para Cristhian Mosquera en Londres. El exjugador del Valencia CF jugó su primer partido como titular en el Arsenal en la Premier League y su actuación no pasó desapercibida para nadie, copando todos los elogios por el buen nivel mostrado y por lo que puede ofrecer al conjunto gunner.

Los de Mikel Arteta golearon al Nottingham Forest (3-0) con una exhibición de Martín Zubimendi y una actuación colosal del canterano valencianista, que puso el cerrojo a la portería londinense y se llevó varias ovaciones del Emirates Stadium. El alicantino estuvo en el once por la lesión de William Saliba, titular indiscutible en las filas del Arsenal, y no defraudó como reemplazo.

Finalizado el encuentro, las redes sociales echaban humo por el buen impacto causado por Mosquera y la tónica habitual, incluso por parte de medios de comunicación de prestigio como la ESPN, fue de sorpresa por el irrisorio precio por el que el Arsenal se lo compró al Valencia: "Ganga", ha sido la palabra más repetida. Otros aficionados gunner, de hecho, sugerían incluso enviarle más dinero al Valencia y otros comentaban que es un central de 13 millones de libras que rinde como uno de muchísimo más valor.

El jugador abandonó el Valencia después de rechazar una buena oferta de renovación del club que llegó en el mes de julio. Mosquera, no obstante, se decantó por firmar por el Arsenal y jugar en un equipo que disputa la UEFA Champions League. El conjunto de Mestalla, acto seguido, decidió negociar con el cuadro de Londres y lo acabó vendiendo, a finales de julio, por un precio que en Inglaterra ya consideran muy barato.