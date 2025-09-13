Tárrega comanda las defensas del Valencia en Barcelona

Jugar contra el FC Barcelona es, durante una gran parte del partido, hacer un ejercicio defensivo impoluto. Colectivo e individual. El nivel de presión al que somete a su rival el combinado de Hansi Flick obliga a los rivales a dar el cien por cien en términos de concentración, agresividad y pericia táctica, tres valores que en el Valencia CF atesora un César Tárrega que comandará las defensas valencianistas en Can Barça y que tratará de contagiar este espíritu a todo el sistema defensivo.

El defensor valenciano ya fue uno de los mejores jugadores -para muchos el mejor- de la temporada pasada y ha arrancado esta con galones, como segundo capitán del equipo y dando muestra de que la apuesta del club por hacerle uno de los pilares del conjunto de Carlos Corberán es una decisión acertada.

El año pasado, no obstante, estuvo en la gran goleada en contra y es una espinita que se quiere sacar demostrando el nivel que le ha hecho líder de la zaga valencianista y que le llevó a terminar la temporada como titular de España en el Europeo Sub21. La tarea es compleja, ya que el Barcelona tiene atacantes de altísimo nivel, pero el jugador de Alaquàs está listo para la 'batalla'.

Frenar a Ferran Torres

A nivel individual le tocará lidiar con otro valenciano como es un Ferran Torres que llega en un gran momento de confianza y que se presenta como un delantero complicado de parar por el hecho de no ser un '9' de referencia, sino un futbolista móvil, con velocidad y capacidad para hacer daño a las espaldas. Ahí Tárrega deberá redoblar esfuerzos, estar muy atento a los desmarques de ruptura y ser sólido en el uno contra uno.

Cesar Tarrega of Valencia CF in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Valencia CF and Getafe CF at Mestalla stadium on August 29, 2025, in Valencia, Spain.

Un gran inicio

En los tres partido que van de temporada, Tárrega ha sido un fijo dejando buenas actuaciones -especialmente frente a la Real Sociedad y Getafe- con buenas estadísticas entre las que destacan seis despejes por choque, haber salido victorioso del 60 por ciento de los duelos que ha disputado y el hecho de no haber sido regateado ni una sola vez desde que empezó la temporada.

En el último encuentro jugó con Mouctar Diakhaby como pareja y también le sentó muy bien el regreso del guineano, al que conoce muy bien y con el que mezcló a la perfección, levantando un muro insuperable para el ataque del Getafe.