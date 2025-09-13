Yarek paga los platos rotos en el PSV

Por primera vez desde que llegó a Eindhoven, Yarek Gasiorowski arrancó un partido del PSV desde el banquillo. El canterano valencianista, había protagonizado un gran arranque de temporada, pagó los platos rotos después de la derrota previa al parón frente al Telstar y fue relegado al banquillo para medirse al NEC.

El de Polinyà del Xúquer ingresó en la segunda parte de un choque que el PSV ganó por pura pegada por tres goles a cinco, pero en el que el rendimiento defensivo de los de Peter Bosz fue verdaderamente malo, encajando muchos goles contra un rival de menor entidad.

El valenciano entró en el campo en el minuto 73 después de que el PSV recibiese el tercer gol de la tarde y desde su ingreso en el campo, su equipo no volvió a encajar. Gasiorowski recibió un 'toque' de atención después de su mal partido contra el Telstar y está por ver si ha sido flor de un día y regresa al once o si le han adelantado en la carrera por el puesto.

Yarek viene de jugar con la Selección Sub21 en el parón formando pareja con Cristhian Mosquera y marcando incluso un gol en su debut oficial con La Rojita. El valenciano está en la prelista de la absoluta, pero deberá recuperar la titularidad en Eindhoven si no quiere frenar su progreso.