Agirrezabala: partido para olvidar y mucho que mejorar

Que la sombra de Giorgi Mamardashvili en la portería del Valencia iba a ser grande es una realidad bien sabida por todos, pero lo ocurrido este domingo en el Estadi Johan Cruyff es un varapalo muy importante para el proceso de olvidar al guardameta georgiano con Julen Agirrezabala. El actual portero del Valencia, cedido por el Athletic Club, completó un partido para olvidar, muy lejos de su nivel y del mínimo que se debe exigir para Primera División.

El Barça, tal como ocurrió el curso pasado, fue una auténtica apisonadora para un Valencia impotente, y eso no es culpa de Julen, sino del grupo, pero los tres primeros goles del conjunto azulgrana, con los que ya dejó el partido visto para sentencia, retrataron al guardameta en una foto que debe guardarse para aprender.

Carlos Corberán frente al FC Barcelona / EFE

Los goles

El 1-0 no se puede catalogar de un error como tal, pero la realidad es que Julen reacciona lento al buen remate de Fermín, que apenas tenía ángulo para disparar. El segundo tanto, el de Raphinha, sí es un error garrafal, tanto de Julen como de Copete, que fallan en la comunicación, o directamente no se comunican, y sirven en bandeja el tanto al brasileño. El 3-0, de nuevo obra de Fermín, llega de un zapatazo desde fuera del área que, si bien iba con potencia, no deja de ser un balón parable. Las dudas y los nervios por lo que estaba sucediendo pasaron factura a Agirrezabala. En el cuarto, quinto y sexto poco pudo hacer el portero del Valencia.

Lewandowski, celebrando un gol contra el Valencia CF / LaLiga

Cuenta nueva

Tanto el Valencia como Julen deben abrir una nueva cuenta, pero no hacer borrón, porque de partidos como el del Johan Cruyff el equipo debe aprender, igual que debió aprender la temporada pasada pero no lo hizo. En el caso particular de Agirrezabala, el guipuzcoano tiene potencial para ayudar al equipo, y lo demostró en partidos como el del Getafe, pero también es un futbolista joven todavía con síntomas de inexperiencia, y eso ahora mismo es su principal asignatura a resolver.

Si algo necesita Julen ahora mismo es fortaleza mental para olvidar un partido muy flojo por su parte y que ha dejado al valencianismo algo frío. La oportunidad de redimirse la tendrá en apenas una semana, casualmente, ante el equipo al que pertenece, el Athletic Club, en el partido correspondiente a la quinta jornada de liga en Mestalla.