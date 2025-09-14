Las (pésimas) notas de los jugadores en el Barcelona-Valencia

El Valencia CF de Carlos Corberán llegó al Johan Cruyff con la intención de llevarse algún punto ante un Barça que acumulaba varias bajas importantes. Nada más arrancar el partido ya se vio que iba a ser una tarea más que complicada y aunque se llegó al descanso perdiendo por la mínima, la segunda parte se tradujo en un espectáculo tan sonrojante como humillante.

Julen Agirrezabala - 2

Partido para olvidar. Si en la primera jornada pudo estar mejor en la acción de Kubo, que no le va demasiado lejos, en el duelo contra el Barcelona sí fue protagonista negativo. Falló en el primero de Fermín, que no le va muy lejos y pudo mostrar más seguridad en las salidas, así como en el 0-3 también de Fermín.

Foulquier - 3

Un drama a nivel posicional. No acertó a frenar a Rashford y sufrió muchísimo en los intervalos entre central y lateral. Ahí dejó una carretera completamente libre.

Tárrega - 3

El mejor en la línea defensiva, pero a pesar de eso partido insuficiente del central. No acertó a nivel posicional en muchas situaciones y la sensación es que al equipo le faltó más química también entre los centrales.

Diakhaby - 3

Estático en muchas situaciones y con problemas para fijar a su marca. Ferran hizo con él lo que quiso. Debe mejorar y mostrar la versión que dio ante el Getafe.

Copete - 3

En la primera parte fue de los mejores en la línea defensiva. Seguro al corte y sin sufrir en exceso por su zona. En la segunda parte se vino abajo. Falló estrepitosamente en el tanto de Raphinha del 2-0, tuvo problemas a nivel posicional y se le vio nervioso.

Roony Bardghji, agarrando a Gayà / Europa Press

Gayà - 3

En la primera parte cometió varios errores tirando la línea del fuera de juego y le pasó lo mismo en el segundo tiempo en el sexto del Barça. Habilitó a Lewandowski.

Santamaría - 3

Desaparecido en salida de balón y transparente en el robo. Le costó muchísimo encontrarse en un partido en el que no se encontró nunca cómodo.

Javi Guerra - 3

Partido flojo del centrocampista, que lo intentó en alguna salida pero sin demasiada fortuna. Solo acertó 10 pases... y eso que tenía que mostrarse en salida de balón o atacando la zona de Pedri y Casadó.

Ferran, entre Guerra y Diakhaby / SD

Diego López - 3

Prácticamente no saltó al terreno de juego. Se encontró solo en una isla y además en cada acción Gerard Martín le ganó la batalla.

Hugo Duro - 3

Luchó y peleó pero Cubarsí y Eric García fueron muy superiores. Sin prácticamente socios, su partido consistió en esperar a que acabaran los 90 minutos.

Danjuma - 3

No ganó ninguna carrera y lo pasó mal en las ayudas a Gayà. Era un partido para que él amenazara el espacio y no ganó acciones para sacar al equipo de su área.

El banquillo

Carlos Corberán frente al FC Barcelona / EFE

Ugrinic - 3

Como si no hubiera saltado al terreno de juego. Partido para olvidar del centrocampista, quien no acertó en el pase, no ganó duelos y a quien le costó mucho ser importante en la medular.

Ramazani - 4

Al menos mostró carácter en varias acciones ofensivas. Suyo fue el primer disparo a portería del equipo valencianista en todo el partido. Ya en el segundo tiempo y con el partido totalmente decidido.

Rioja - 3

No estuvo a buen nivel, pero hay que reconocer que cuando saltó al césped el encuentro ya estaba con 3-0 en el marcador. Tal vez hubiera sido mejor opción de inicio si Corberán quería mejorar en ese perfil diestro.

Thierry - 3

Su vuelta es una buena noticia aunque no estuviera a gran nivel. Saltó con 3-0 y en 25 minutos se llevó otros tres. Errático en el pase, pero es algo normal después de tanto tiempo sin pisar un terreno de juego.

Lucas Beltrán - 3

Le tocó debutar en un mal momento con un encuentro en el que saltar al césped era estar solo en una isla y sin demasiada gente cerca. No se le puede juzgar por lo visto en Barcelona.