Carlos Corberán: "No hemos estado a la altura. Nos hemos visto desbordados"

El entrenador del Valencia CF no ha puesto paños calientes a la actuación de su equipo en Barcelona, goleado por tercera vez en menos de un años a manos de los azulgrana e insiste en que la única solución es "responsabilizarse y trabajar para el próximo partido"

Carlos Corberán frente al FC Barcelona

Carlos Corberán frente al FC Barcelona / EFE

Iván Carsí

Iván Carsí

