Carlos Corberán: "No hemos estado a la altura. Nos hemos visto desbordados"
El entrenador del Valencia CF no ha puesto paños calientes a la actuación de su equipo en Barcelona, goleado por tercera vez en menos de un años a manos de los azulgrana e insiste en que la única solución es "responsabilizarse y trabajar para el próximo partido"
ACTUACIÓN DE SANTAMARÍA
"Ha sido un partido colectivamente, no a la altura de lo que queríamos. Analizaremos qué no hemos hecho y Santamaría es uno más para analizar el partido"
BALANCE DEL INICIO DE TEMPORADA
"No puede ser otro que negativo. Ha sido un partido muy malo. El balance es muy negativo y nos toca con trabajo revertirlo"
REGRESO DE THIERRY
"Volvemos a Valencia con la cabeza baja y con la responsabilidad de cambiar la versión en el próximo partido"
¿HA SIDO UN TEMA FUTBOLÍSTICO O DE INTENSIDAD?
"No, es un tema global de cómo hemos competido. A nivel táctico, a nivel de lo que sucede en el juego... hemos tratado de hacer un partido tratando de eliminar las presiones del Barcelona. No nos hemos impuesto. Hemos un partido demasiado defensivo y nos han superado sus ataques"
¿QUÉ SE LE PIDE A LUCAS BELTRÁN?
"Es un jugador más con opciones como todos"
¿CUÁNTO CREE QUE SE PARECE LO TRABAJADO A LO QUE SE HA VISTO?
"El mensaje es sencillo. Compartimos el dolor. Entiendo cualquier conclusión que saquen, no hemos representado al Valencia CF como queremos. Tenemos la responsabilidad de aceptarlo y transformarlo en algo mejor como hicimos el año pasado. El planteamiento, que es mío, es erróneo"
¿FERMÍN HA SIDO LA CLAVE DEL PARTIDO?
"No hemos estado a la altura. Nos hemos visto desbordados"
¿LE TIENE TOMADA LA MEDIDA EL BARCELONA
"Cuando concedes tantos goles es porque no somos capaces, yo el primero, porque no he sido capaz de plantear bien el partido"
¿CUÁL ERA LA IDEA DEL PARTIDO?
"Defender mejor. El Barcelona nos ha superado en segundas jugadas, en duelos... los primeros minutos no han sido buenos. Nos hemos ajustado un poquito y un toque nos han superado y han metido el primer gol. Hemos intentado ajustar la vasculación vertical del equipo, pero el segundo gol ha sido un pase entre el portero y nuestra defensa. El tercero con el tiro fuera del área... nos hemos caído. A partir de ahí es muy difícil sacar un análisis"
