Carlos Corberán: "No hemos estado a la altura. Nos hemos visto desbordados"

¿CUÁNTO CREE QUE SE PARECE LO TRABAJADO A LO QUE SE HA VISTO?

"El mensaje es sencillo. Compartimos el dolor. Entiendo cualquier conclusión que saquen, no hemos representado al Valencia CF como queremos. Tenemos la responsabilidad de aceptarlo y transformarlo en algo mejor como hicimos el año pasado. El planteamiento, que es mío, es erróneo"