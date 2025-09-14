El Valencia CF viaja a la Ciudad Condal para medirse al FC Barcelona en un partido marcado por la polémica provocada por la sede en la que se juega el encuentro. Carlos Corberán lleva semana y media preparando el partido contra el Barcelona. El técnico ha aprovechado el parón de selecciones para estudiar los tres partidos del equipo azulgrana de esta temporada (Levante, Mallorca y Rayo Vallecano) y repasar las dos sonrojantes goleadas del curso anterior en LaLiga (7-1) y en la Copa del Rey (5-0).

Directo | Sigue el FC Barcelona - Valencia CF