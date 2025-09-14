El Mestalla arranca en Paterna con tropiezo

El VCF Mestalla ha disputado en la matinal de este domingo el partido ante el Atlético Baleares correspondiente a la Jornada 2 del Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, disputado en el Antonio Puchades bajo un intenso calor, ha finalizado con derrota por 0-2 de un VCF Mestalla que intentó reaccionar en la segunda mitad a los dos goles del equipo balear en la primera mitad que pusieron el partido cuesta arriba.

El filial, en su primer partido de local de la temporada, ha enfrentado un rival complicado, aspirante al ascenso de categoría y que llegaba al Puchades como primer clasificado. Así lo quiso hacer notar de salida el equipo visitante que dispuso de un primer remate de cabeza que blocó Vicent Abril, quien tuvo que volver a emplearse a fondo minutos después tras un lanzamiento potente de Morillo.

Poco a poco el VCF Mestalla fue asumiendo mayor dominio del esférico buscando la velocidad arriba en los desmarques de Mario Domínguez, Lesli Okai y Marc Jurado que trataban de sorprender a la defensa de un rival que siguió con su ofensiva y estrelló un balón al palo a la salida de un córner.

La respuesta del filial llegó en un lanzamiento desde la frontal de Mario Guilabert por encima del larguero y un centro del propio Guilabert que remató de cabeza de Mario Domínguez, pero detuvo el guardameta rival

Con el partido más equilibrado llegaron los goles del Atlético Baleares. Primero en una nueva acción a pelota parada en que Tovar aprovechó un rechace a Vicent Abril a remate inicial de Jofre, en una acción en que se reclamó falta previa a Marcos Navarro, y posteriormente en una indecisión defensiva que aprovechó nuevamente Tovar.

Tras el duro golpe intentó rehacerse el VCF Mestalla para recortar diferencias antes del descanso y dispuso de un remate de Iranzo a la salida de un córner y una nueva acción a pelota parada pero sin acabar de encontrar portería.

SEGUNDA PARTE

En el inicio de la segunda parte Miguel Ángel Angulo realizó dos cambios buscando una reacción del equipo con la entrada de Mario González y Miguel Monferrer, manteniendo el dibujo táctico pero buscando más profundidad por las bandas.

El VCF Mestalla llegaba con más frecuencia al área del Atlético Baleares y buscó tener mayor presencia con la entrada de Aimar Blázquez para formar dupla ofensiva con Mario Domínguez, que con las incursiones por banda de Marcos Navarro y Monferrer generaban una continua sensación de peligro y de poder recortar diferencias.

Las más claras en esos minutos de asedio del VCF Mestalla un lanzamiento desde la frontal de Monferrer que Pablo García desvió a córner con la punta de los dedos y un remate de Panach a la salida de un nuevo saque de esquina que otra vez rechazó el guardameta balear ya sobre la línea de gol.