Así ha sido el debut oficial de Hugo Guillamón con el Hajduk Split

Tras un parón de selecciones en el que ha podido empaparse de las ideas de Gonzalo García, su nuevo técnico, Hugo Guillamón ha tenido la oportunidad de debutar este domingo con su nuevo club, el Hajduk Split. No ha sido como titular, pero el centrocampista de L'Eliana ha saltado al terreno de juego a partir del minuto 73 y ha podido disputar alrededor de 20 minutos.

No era precisamente un partido sencillo para estrenarse, y es que el Hajduk visitaba el campo del Varazdin, que ha terminado imponiéndose en su estadio por 2-0, con ambos goles antes de que Hugo saltara al campo. Con esta derrota, el Hajduk encadena dos partidos consecutivos sin sumar los tres puntos y se queda en la segunda plaza de la liga croata, por detrás de Dinamo Zagreb.

A pesar de la derrota, fue un partido en el que el Hajduk probablemente mereció más. Además de la posesión de balón, el conjunto de Gonzalo García llevó el peso de las ocasiones de gol, con hasta 14 tiros en total, aunque no fue un día con la puntería demasaido afinada.

Partido a nivel estadístico de Hugo

Evidentemente no ha sido un partido en el que haya podido brillar y tampoco ha tenido tiempo para mostrarse demasiado, pero en los minutos sobre el terreno de juego Hugo ha dejado pinceladas de lo que puede aportar en un equipo como el Hajduk. Con balón, el valenciano ha completado 25 de los 27 pases que ha intentado, siendo uno de ellos un balón largo. Solo ha perdido dos balones y ha recibido falta en una ocasión.

En el aspecto defensivo, Guillamón solo ha tenido que disputar dos duelos, uno con el balón en el césped, que ha ganado, y otro en juego aéreo, que ha perdido.

Próxima cita, prueba de fuego

Tras dos partidos muy exigentes, el calendario no da tregua para el Hajduk Split, que se mide al Dinamo Zagreb en su siguiente partido de liga. A nivel individual, será otra oportunidad para Hugo de seguir mostrándose y quién sabe si de disfrutar de su primera titularidad.