ESPECIAL | VALENCIA CF
Análisis del Barcelona
-
Valencia
El 14 de septiembre se midieron en el Johan Cruyff el FC Barcelona con el Valencia CF de Carlos Corberán, dos equipos con una identidad propia muy diferente. El resultado mostró una diferencia abismal al concluir con una llamativa victoria local por 6-0.
Y además, puedes acceder al amplio catálogo de contenidos de nuestro portal valencianista, a los dorsales de la primera plantilla y el calendario liguero de los de Carlos Corberán.
MVP y las claves
MVP: Largie Ramazani
Desde el banquillo: El atacante belga arrancó como suplente, saltando al verde a la hora de encuentro, ya con 3-0. Revitalizó un ataque inexistente hasta el momento con varias cabalgadas por la derecha. Buen entendimiento con Thierry.
Santamaría, titular
Superado: El centrocampista francés gozó de su segunda titularidad como pivote en el centro del campo, acompañando a Javi Guerra en una parcela en la que los culés les pasaron por encima constantemente. Perdió todos sus duelos y estuvo fallón en el pase (65%).
Agirrezabala
De héroe a villano: El guardameta vasco dejó dos grandes paradas en la primera parte, pero terminó siendo protagonista negativo al estar fallón en alguno de los goles rivales. Encajar seis tantos en un partido le marcará y toca empezar a compensar con varios encuentros con portería a cero.
Fermín
Es una estrella: El joven centrocampista andaluz es uno de los mejores de Europa en su posición. Anotó dos golazos para ser el mejor jugador sobre el campo. Marcó un doblete para llevarse el MVP y asegurarle a Flick que debe ser titular más veces.
Las cifras del partido
El Valencia, peor en todo
Posesión: Los de Corberán tuvieron un paupérrimo 28% de posesión y dieron 248 pases, por los 677 del Barcelona, que los dio mayoritariamente en terreno valencianista.
Ataque: El Valencia CF disparó en 2 ocasiones, aunque sin generar ningún tipo de peligro y forzar sólo 4 saques de esquina, mientras que los de Flick chutaron 24 veces, anotando seis de ellas y obligando a Agirrezabala a apuntarse cinco paradas, alguna de mérito.
Defensa: Partido limpio en líneas generales. Los locales vieron cómo el árbitro les señalaba 9 faltas por 17 entradas. Por contra, los valencianos realizaron 8 por 19 entradas, traduciéndose en una cartulina amarilla para Diakhaby.
SUPERDEPORTE
Autor:
Javier Bengoa.