El Valencia, peor en todo

Posesión: Los de Corberán tuvieron un paupérrimo 28% de posesión y dieron 248 pases, por los 677 del Barcelona, que los dio mayoritariamente en terreno valencianista.



Ataque: El Valencia CF disparó en 2 ocasiones, aunque sin generar ningún tipo de peligro y forzar sólo 4 saques de esquina, mientras que los de Flick chutaron 24 veces, anotando seis de ellas y obligando a Agirrezabala a apuntarse cinco paradas, alguna de mérito.



Defensa: Partido limpio en líneas generales. Los locales vieron cómo el árbitro les señalaba 9 faltas por 17 entradas. Por contra, los valencianos realizaron 8 por 19 entradas, traduciéndose en una cartulina amarilla para Diakhaby.

