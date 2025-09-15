Habrá derbi de la Comunitat en la Copa de la Reina
El Valencia, que el pasado curso militó en la Liga F, se deshizo del Elche a domicilio (0-2) y el Villarreal, que venció en casa al Alba Fundación (4-1) se verán las caras en territorio amarillo
EFE
El Villarreal y el Valencia se medirán en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina, según ha deparado el sorteo celebrado este lunes en la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas.
El Valencia, que el pasado curso militó en la Liga F, se deshizo del Elche a domicilio (0-2) y el Villarreal venció en casa al Alba Fundación (4-1).
Los encuentros se disputarán los días 1 y 2 de octubre. Los ocho ganadores, más los dos recién ascendidos (Alhama ElPozo y DUX Logroño) y los clasificados del noveno al decmocuarto puesto de la pasada Liga F, disputarán la tercera ronda del 4 al 6 de diciembre.
- Emparejamientos de la segunda ronda:
Sporting Gijón-Oviedo
Racing Santander-Alavés
Olympia Las Rozas-Osasuna
Rayo Vallecano-Sportextremadura
Sporting Huelva-Málaga
Guiniguada Apolinario-Femarguín Spar Gran Canaria
AEM-Europa
Villarreal-Valencia
