Silencio institucional tras la debacle de Barcelona

El Valencia CF cosechó una humillante derrota en casa del FC Barcelona. Un contundente seis cero en contra frente al mismo rival que la campaña pasada le endosó dos goleadas que hicieron mucho daño en el valencianismo. A pesar de la gravedad de la situación, una vez más, el club ha optado por el silencio instutucional.

Ha pasado un día desde que se consumó una de las derrotas más duras de la historia del club -más comunes en esta etapa que en cualquier otra de una entidad centenaria como es el Valencia CF- y ningún dirigente ha salido a dar la cara, dar explicaciones u ofrecer disculpas institucionalmente por lo que le tocó vivir una vez más al valencianismo.

Ningún directivo de los que viven en el día a día de la entidad ni tampoco el presidente del club, Kiat Lim, que no vive en Valencia y que cuenta por cero sus ruedas de prensa para dirigirse a la afición del club que preside. Silencio total a nivel público por parte de todos ellos.

Hablaron Coberán y los jugadores

No sorprende, pero en el Valencia volvieron a ser los protagonistas del terreno de juego los único encargados de 'dar la cara' ante la gente después de una situación humillante para el escudo y para los aficionados. Carlos Corberán compareció en sala de prensa para hacer autocrítica y los jugadores, después de su incalificable actuación, también ofrecieron disculpas y explicaciones tras el choque.

A lo largo de la semana, de hecho, el Valencia se había visto metido de lleno en la polémica de la semana por el hecho de no saber dónde se jugaría el partido -y con ello no se sabía cuántas entradas habría para su afición- y la presencia de cargos institucionales volvió a brillar por su ausencia.

Los jugadores del Barcelona celebran el segundo gol ante el Valencia. / Toni Albir

Tuvieron que ser Diego López en una rueda de prensa a mitad de semana y Carlos Coberán en la previa desde Paterna los encargados de ejercer como voz del club a este respecto, a pesar de que no entra dentro de sus atribuciones, mientras que ni se emitió ningún comunicado oficial ni ningún dirigente puso voz a la opinión del club a este respecto. En la previa del partido, a pie de campo, también optaron por 'pasar la bola' a los jugadores: habló Lucas Beltrán antes de debutar.