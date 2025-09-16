César Tárrega, dos años con la flecha hacia arriba

16 de septiembre de 2025. Hoy se cumplen dos años desde que César Tárrega debutó con el Valencia en LaLiga en la recordada goleada (3-0) al Atlético de Madrid en Mestalla con explosión de Javi Guerra. Desde entonces, César no ha parado de crecer a nivel de club y selección. Su cesión al Real Valladolid (siguiendo el proceso lógico de un canterano) fue un éxito. El central creció a todos los niveles y se hizo un hueco en el primer equipo. Solo necesitó tres jornadas para ganarse la condición titular y ser fijo en la defensa, primero con Rubén Baraja y posteriormente de la mano de Carlos Corberán con un total de 46 partidos 3.851 minutos), dos goles y una asistencia.

Fruto de ese rendimiento, Tárrega renovó con el el club hasta junio de 2030. Con apenas 23 años, el central valencianista ha dado un paso firme en su carrera tras una campaña en la élite donde ha demostrado madurez, liderazgo y un alto nivel competitivo. "Es un sueño formar parte de la primera plantilla del Valencia CF y seguir vinculado a este club por más años. Ojalá sean muchos más por lo que significa para mí y para mi familia. Siempre lo he vivido como un sueño y es un placer y una suerte estar aquí", decía.

Tárrega rechazó tres ofertas de Italia e Inglaterra este verano y decidió quedarse en el Valencia con galones de capitán y con nuevo dorsal. Desde esta temporada luce el número 5, símbolo de la confianza que el club y el cuerpo técnico depositan en él para ser una pieza fundamental en el proyecto valencianista de cara a las próximas temporadas.

Tárrega, como recordaba el club, se formó en la Academia VCF y, previamente a su debut liguero con el Valencia CF, se estrenó en partido oficial – Copa del Rey- con el primer equipo frente al CD Utrillas en 2021. Desde aquel día, el defensa valencianista ha crecido a pasos agigantados en el Valencia CF hasta llegar, a día de hoy, a ser uno de los capitanes de la plantilla.

Rendimiento

Durante la temporada pasada, su gran rendimiento con el conjunto valencianista le llevó a optar a ser el mejor futbolista sub-23 de LALIGA del mes de abril; se posicionó en el ‘top 5’ -de entre las cinco grandes ligas- de los centrales con mayor porcentaje de efectividad al impedir que un jugador contrario, con posesión de balón, lo regateara; y el tercer defensa central con más duelos aéreos ganados.

César Tárrega / VCF

Internacional

Esta solidez defensiva, regularidad y madurez también llamó la atención de la selección española sub-21, con la que el central del Valencia CF fue convocado para participar en el Europeo de la categoría, teniendo protagonismo, marcando un gol y siendo el MVP del partido ante Eslovaquia.