La falta de exigencia de Meriton siempre juega en contra

En el Valencia de Peter Lim se han normalizado goleadas humillantes como la del domingo contra el Barcelona en el Johan Cruyff. Nunca pasa nada y ese conformismo que se desprende desde la cúpula del club se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes problemas de la entidad de Mestalla. El Valencia de Meriton se ha acomodado en la mediocridad desde 2019 y esa falta de exigencia ha alimentado año tras año un caldo de cultivo que penaliza inevitablemente en lo deportivo a pesar de los esfuerzos del entrenador de turno. El hecho de que el club no se haya marcado un objetivo para esta temporada 25/26 es un síntoma más. La falta de exigencia desde arriba no ayuda y la consecuencia directa es la falta de resultados. Ley de fútbol y de vida.

Carlos Corberán, como le ha pasado al resto de entrenadores que han pasado por el banquillo del Valencia en los últimos años, trabaja a diario para que ese mensaje de 'nunca pasa nada' no cale en el vestuario. No es casualidad que el técnico utilice habitualmente la palabra "exigencia" en sus discursos. Lo hizo también el sábado en la previa contra el Barcelona. "Siempre hay dos aspectos emocionales que influyen en el rendimiento: la confianza y la exigencia y yo siempre quiero un poco más de exigencia... pero los dos tienen que estar en niveles muy cercanos, equilibrados. Eso es lo que ayuda a que el futbolista rinda bien en el campo".

Corberán y los pesos pesados del vestuario trabajan en esa dirección. Tampoco es casualidad el mensaje de Hugo Duro a la finalización del 6-0 contra el Barça. Su mensaje al grupo pidiendo la implicación, el compromiso y la exigencia máxima en cada partido no pasó desapercibida de puertas para adentro. "Esto no nos puede pasar, esto es el Valencia CF, esto es primera división, el que no pueda...". Hugo Duro, como José Luis Gayà y el propio Corberán, fueron autocríticos y apretaron. Justo lo que no se hace desde arriba. El día después del 6-0 se resolvió con una charla entre el entrenador y sus jugadores y una sesión de vídeo para corregir los errores. Nada más.

Gourlay no cambia nada

En ese sentido, el nombramiento de Ron Gourlay como CEO de Fútbol del Valencia no ha cambiado nada en clave interna. Tampoco pública. Sigue el silencio institucional. Han pasado dos días desde la humillación del Barça y ningún dirigente ha dado la cara para dar explicaciones, pedir disculpas a la gente o mandar un mensaje de exigencia al equipo de cara al próximo partido de Liga contra el Athletic Club. Falta la afición. ¿Mestalla será exigente y dará un toque de atención a todos los estamentos del club después del humillante 6-0? La respuesta, el sábado.