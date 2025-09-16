Gayà, Raba, Ugrinic y Cömert, sin tiempo que perder

Tras la deblace del pasado domingo en el Estadi Johan Cruyff, el Valencia CF debe pasar página y centrar los cinco sentidos en el partido frente al Athletic Club correspondiente a la quinta jornada de liga. El primer equipo tuvo día libre el martes y será a partir de este miércoles cuando comiencen a preparar sobre el terreno de juego de Paterna el choque frente al conjunto de Ernesto Valverde.

A pesar de disponer de ese día de descanso impuesto por Carlos Corberán, algunos jugadores del Valencia han optado por acercarse a la Ciudad Deportiva y comenzar ya el trabajo de la semana. Según el periodista Germán Muñoz, José Luis Gayà, Ugrinic, Eray Cömert y Dani Raba han sido los futbolistas que no han querido quedarse en casa este martes.

El capitán, comprometido

Tras la derrota 6-0 frente al Barça, Gayà fue el encargado de dar la cara ante los micrófonos de LaLiga. "Nosotros no hemos estado finos y parece que el Barça nos tiene la medida tomada. No podemos perderle la cara al partido". El de Pedreguer se mostró convencido de que el equipo se recuperará "trabajando y mejorando". Gayà está especialmente dolido por lo ocurrido y comprometido en darle la vuelta a la situación. De hecho, según la mencionada información, el capitán se ha ejercitado en Paterna durante cuatro horas.

Raba reclama su sitio

Una de las decisiones más sorprendentes de Corberán en Barcelona fue la de que Dani Raba se quedara sin minutos. El exugador del Leganés comenzó la temporada a muy buen nivel y desde la expulsión de Gayà en Pamplona, en la que fue el futbolista 'sacrificado' por Corberán para reforzar la defensa, ha perdido protagonismo en el equipo. Acudir en su día libre a entrenarse es una prueba también del compromiso de Dani Raba, que quiere recuperar su sitio en el once titular.

Tres días para cambiarlo todo

Así, al Valencia de Carlos Corberán ya solo le quedan tres días para preparar el partido frente al Athletic y los afronta con la obligación de cambiar absolutamente todo lo que ofreció en el Johan Cruyff. El equipo debe recuperar su identidad y actitud, y la buena noticia es que este sábado podrá hacer en Mestalla ante su público, donde siempre se siente más cómodo.