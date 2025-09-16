Julen Agirrezabala, sin limitaciones del Athletic para jugar el sábado

El pasado julio, el Athletic Club hizo públicos varios de los condicionantes de la cesión con la que el Valencia CF reforzó la portería con Julen Agirrezabala. Entre ellos, los bilbaínos no especificaron si existía una cláusula en el contrato por la que el guipuzcoano no podría enfrentarse en la jornada 5 a la entidad con la que tiene contrato hasta junio de 2027. Desde el entorno del futbolista, llega la confirmación de que no hay esa cláusula del miedo, y Julen va a poder ser de la partido el sábado, a las nueve de la noche en Mestalla, en el Valencia - Athletic de la quinta jornada de Liga.

Después de un comienzo muy irregular del equipo, con un balance de solo cuatro de 12 puntos posibles, la portería es una de las posiciones discutidas por aficionados y entorno. Más si cabe tras la humillante derrota padecida en el Estadi Johan Cruyff a manos del Barcelona de Hansi Flick, donde el portero, aunque estuvo acertado en los primeros compases, pudo hacer más en alguno de los goles del rival barcelonista. A la conclusión del duelo, en un gesto que le honra como, el meta se acercó a los aficionados para entregarles la camiseta que previamente le habían pedido.

Confianza, base para Corberán

Julen Agirrezabala es un fichaje 'made in' Corberán, además desde el cuerpo técnico se considera que la portería require de la confianza del entrenador para que el cedido por el Athletic pueda explotar toda su capacidad de rendimiento. Por ello, el vasco se perfila como titular también en la próxima jornada frente a sus todavía compañeros: un Athletic que ha empezado la competición con un bagaje de nueve puntos y en cuarta posición.

El futbolista de Errenteria afrontará el choque frente al Athletic como una reválida para reivindicarse como portero del Valencia en una jornada en la que todos y cada uno de los jugadores que salgan al césped de Mestalla necesitarán curarse las heridas abiertas de Barcelona, y ofrecer a los seguidores una imagen radicalmente diferente a la vista en Sant Joan Despí. Todo hace indicar que Stole Dimitrievski continuará en el banquillo.

Condicionantes de la cesión

A continuación, el comunicado oficial con el que el Athletic oficializó el pasado 11 de julio el préstamo con opción de compra del portero al Valencia. En él, los leones hacen referencia a penalizaciones por no jugar, pero ninguna en relación con una posible participación frente al equipo bilbaíno en Liga y Copa.

"El Athletic Club y el Valencia CF han llegado a un acuerdo para que el guardameta Julen Agirrezabala juegue como cedido en la entidad de Mestalla esta temporada 2025/26.

La cesión contempla una compensación económica además de unas cuantías variables por rendimiento así como penalizaciones por no participación. El Valencia CF dispone de una opción de compra no obligatoria al finalizar la cesión.

Julen Agirrezabala (24 años), que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 con el Athletic Club, aterriza con un bagaje de 65 partidos (29 en la última temporada) y la enorme experiencia acumulada en la Copa ganada, en la que resultó decisivo, como en la pasada Europa League, en la que llegó hasta semifinales".