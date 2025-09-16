Noche de Champions: Victoria y debut para Mosquera, estreno para Yarek y un gol amargo para Enzo

Una temporada más, el Valencia CF gestionado por la familia Lim se encuentra fuera de las competiciones europeas. Este curso, sin embargo, la Champions League 2025/26 ha arrancado con protagonismo para tres exjugadores del equipo en el pasado. Los dos centrales vendidos este verano por cerca de 25 millones, Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski, han sido titulares con el Arsenal y el PSV Eindhoven, respectivamente. Además, el mediocentro Enzo Barrenechea se ha estrenado como goleador en la máxima competición continental con la camiseta del Benfica.

El Athletic Club, próximo rival del Valencia el sábado, sucumbió este martes ante el Arsenal en San Mamés (0-2) en la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. El duelo se mantuvo igualado durante prácticamente la totalidad de su desarrollo, pero los ingleses, por mediación de Gabriel Martinelli y Leandro Trossard, entrados en el tramo final desde el banquillo, decantarían a su favor en los minutos 72 y 87.

Mosquera, el mejor parado

Mosquera volvió a ser titular con el Arsenal en su debut como futbolista de Champions, ya que durante su paso por el primer equipo del Valencia no pudo competir ninguna temporada en competiciones UEFA. El hispanocolombiano formó de nuevo en el eje de la zaga de Mikel Arteta al lado de Gabriel rayando a un muy buen nivel mientras reemplaza al lesionado Saliba.

Yarek, por su parte, también vivió su ilusionante primer día en la Champions. El entrenador del PSV lo había reservado en el partido del fin de semana para ser este martes de la partida en el choque de la primera jornada en el PSV Stadion ante el Royale Union Saint-Gilloise. Aunque la alegría para el de Polinyà del Xúquer no ha podido ser completa como en el caso de Mosquera. Los belgas han sorprendido a los holandeses (1-3), en los que Yarek ha ocupado la parte izquierda de la defensa ofreciendo buenos números.

Por último, Barrenechea, que jugó cedido en el Valencia por el Aston Villa, y comprado por el Benfica este verano, ha sido protagonista con un gol en el tropiezo de los lusos con el Qarabag de Arzebaiyán en casa (2-3). Enzo, quien ya había saboreado la Champions apenas unos minutos con el PSG, abrió el marcador a los seis minutos.