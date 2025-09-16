Los fantasmas del pasado que atormentan al Valencia CF

Que la jornada cuatro es muy pronto para quemar la falla es un hecho, pero que el Valencia CF tiene un problema importante también lo es. Más allá del 'efecto Corberán' que salvó al equipo del descenso la temporada pasada, el conjunto blanquinegro sigue atascado en una crisis de resultados impropia de un club con la historia del Valencia, pero totalmente acorde a lo que Meriton ha convertido al Valencia en los últimos años.

El sonrojante 6-0 encajado el pasado domingo en Barcelona es un insulto a la historia y a la fición del Valencia, y además es la confirmación de que el equipo no ha despejado uno de los grandes fantasmas de los últimos años, el del paupérrimo rendimiento lejos de Mestalla. Tras la última jornada, el Valencia acumula la friolera de 12 derrotas en los últimos 25 partidos como visitante, prácticamente el 50 por ciento. De los 13 restantes, solo tres son victorias mientras que 10 de esos partidos terminaron en empate. Es decir, un 12 por ciento de victorias a domicilio en los últimos 25 partidos. Datos pésimos.

Miedo en el cuerpo

Con un inicio de curso como el actual es muy difícil que la afición no sienta el miedo en el cuerpo. Miedo de que el año, por enésima vez consecutiva, vuelva a ser mediocre, o peor todavía, como el anterior, en el que el descenso fue una posibilidad muy real durante un buen tramo de la temporada.

Ferran, entre Guerra y Diakhaby / EFE

Más allá de los resultados, que no dejan de ser lo más importante, lo preocupante es la imagen y la actitud de partidos como el del Johan Cruyff, que volvieron a destapar las carencias de la plantilla. Sobre a todo domicilio, donde el equipo parece olvidar por completo el trabajo que sí acostumbra a aplicar en Mestalla.

Corberán, durante un entrenamiento / VCF

Margen de reacción

Todo tiene su lado positivo y en este caso es que el Valencia tiene toda la temporada por delante para rehacerse. El equipo ya se levantó de la lona el curso pasado y este tiene todas las herramientas para volver a conseguirlo, y todavía con más tiempo por delante.

Corberán ya ha demostrado que puede conectar al equipo y en estes momentos esa debe ser su principal objetivo: convencer de nuevo a su plantilla y sacar su máximo rendimiento.