Catalá: "Hay sanciones muy duras si los plazos no se cumplen"

La alcaldesa de València, María José Catalá, advirtió al Valencia CF , el martes en una entrevista en 'Les Notícies del Matí' de À Punt, que hay "unos plazos que cumplir" y si estos no se respetan, "habrá sanciones".

"Las obras están en marcha, hay unos plazos que deben cumplirse y hay unas sanciones y a unas consecuencias muy duras si los plazos no se cumplen", dijo la alcaldesa, que añade que el promotor, el club de fútbol, "tiene libertad absoluta en el sentido de un margen para hacer esa obra. Tiene un plazo, sabe cuál es, y sabe que si no cumple ese plazo, el Ayuntamiento no ha podido ser más duro y más restrictivo en la aplicación de las consecuencias".

El Valencia debe pagar 11,2 millones, más la inflación

Respecto al pabellón de Benicalap, cuya obra debe costear el Valencia CF como contrapartida por las ventajas que obtuvo para la recalificación del suelo del Mestalla actual y para levantar el futuro en la Avinguda de les Corts Valencianes, la alcaldesa apuntó: "Creo que vamos a tener novedades pronto sobre ese pabellón". "Es una de las cuestiones en las que el Ayuntamiento de València se ha posicionado más a favor de los intereses de la ciudad y ha exigido al club, sobre todo, porque el vecindario merece esa infraestructura", agregó.

Para el equipo de María José Catalá, la edificación y la puesta en marcha de esta instalaciòn deportiva, en tiempo y forma, es un requisito imprescindible que tiene que cumplir la sociedad deportiva para obtener la licencia definitiva para desarrollar la zona del terciario.

El concejal de Urbanismo Juan Giner ya trasmitió en público que sin pabellón en Benicalap, el Valencia CF no va a tener la licencia, que le permitirá inyectar los 35 millones de Grupo Atitlán, mercantil con la que ha llegado a un acuerdo para levantar dos torres junto al recinto deportivo y desarrollar toda el área comercial y de servicios.

En este sentido, el Valencia CF debe asumir el compromiso de pagar en septiembre al Ayuntamiento de València los 11,2 millones que se calculó hace casi 3 años que costará el polideportivo, aunque esta cifra va a cambiar y va a subir por la inflación.