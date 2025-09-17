Defensa de Mestalla y crítica a Lim en Las Vegas

El verano deja una nueva imagen icónica de la protesta valencianista contra la gestión que durante una década lleva minando las posibilidades deportivas y económicas del club. A pesar de la indiferencia mostrada por la clase política y los dirigentes del Valencia CF, el aficionado continúa buscando fórmulas originales de visibilizar la decadencia sufrida desde que Peter Lim se convirtió en máximo accionista del club, en especial, desde la destitución de Marcelino y Mateu Alemany en septiembre de 2019.

Hace unas semanas un grupo de valencianistas aprovechó su viaje turístico a Las Vegas para reflejar desde uno de los puntos más emblemáticos de la cultura estadounidense el descontento crónico del valencianismo con la administración Lim, desde mayo reforzada con la llegada de Ron Gourlay como CEO de Fútbol. El escocés se ha unido al conocido equipo de trabajo en la ciudad que encabeza Javier Solís, director general, y Miguel Corona como director deportivo. Mientras tanto, en la distancia, Kiat Lim ejerce de presidente.

Las Vegas es un símbolo del capitalismo mundial. Con esta imagen, los aficionados quieren trasmitir que, según su punto de vista, el Valencia CF se ha convertido en un negocio particular de Lim por encima de los intereses de los aficionados.

Mensaje no solo contra LIm

Además, las pancartas mostradas no solo atacan a la falta de atención del máximo accionista con el club, sino que también lo hacen contra la permisividad de LaLiga y la Federación con la gestión del singapurense y con los movimientos a interés particular de los grandes del fútbol español. El último ejemplo, la elección del Barcelona de jugar el pasado domingo en un estadio sin el aforo mínimo exigido.

El mensaje que se observa en las fotos es el siguiente: "Para Peter Lim, el Valencia CF es Las Vegas". Asimismo, se protesta por el cambio de estadio: "El gobierno valenciano quiere demoler Mestalla". En definitiva, piden "ayuda" sin dejar de reclamar la salida de Lim.

Londres, Nueva York y Las Vegas

En temporadas pasadas, los aficionados mostraron su indignación desde otros puntos icónicos del mundo. Por ejemplo, en marzo de 2024, el Col·lectiu de Penyes Valencianistes lo hizo desde Manhattan disfrzados de Mickey Mouse y Mario Bros.

It Must Be Love 86’ y Libertad VCF amplificaron en diciembre de 2023 las críticas contra la gestión de Lim desde los lugares más significativos de Londres, como ya había hecho un aficionado llenando la capital inglesa de carteles contra Lim meses atrás.