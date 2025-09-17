Largie Ramazani, víctima de insultos racistas

El racismo sigue siendo una lacra que ni se extingue ni mengua en nuestra sociedad, y el mundo del fútbol no está ni mucho menos exento de ella. En los últimos años, han sido varios los casos de racismo que han sido denunciados por los propios jugadores que han sido víctimas o por sus equipos. Algunos de estos lamentables episodios más sonados son el de Iñaki Williams en Cornellà, el de Alejandro Balde y Lamine Yamal en el Bernabéu o el de Vinícius en Mestalla.

Como no podía ser de otra manera, normalmente son los propios clubes del 'aficionado' que insulta los que, en colaboración con la justicia, investigan y colaboran para que esos individuos no vuelvan a tener acceso a un estadio de fútbol, como en el 'caso Vinícius', en el que el Valencia identificó rápidamente al grupo de racistas y les impuso el castigo pertinente.

Ramazani, con el dorsal 17 a la espalda / LaLiga

Ramazani vio la peor cara del fútbol

Este 2025 le tocó a un jugador del Valencia sufrir insultos racistas, aunque ocurrió cuando todavía no había llegado al club de Mestalla. Y es que, en base a un comunicado oficial que ha emitido el Leeds United, Largie Ramazani y Ethan Ampadu fueron víctimas de abuso racista el pasado 17 de febrero durante un partido de Championship ante el Sunderland en Elland Road.

Según el escrito, ambos jugadores recibieron insultos racistas por parte de un individuo situado en la grada visitante mientras abandonaban el terreno de juego. Evidentemente, el club recalca su apoyo a ambos futbolistas.

Identificado el racista

El Leeds confirma en su comunicado que esta semana "un hombre de 66 años, de Bishop Auckland, Durham, ha sido arrestado como sospechoso de causar este grave acoso racial y ahora ha sido citado ante el Tribunal de Magistrados de Leeds el viernes 17 de octubre".

El club inglés concluye el comunicado mostrando el agradecimiento tanto suyo como de los jugadores hacia la policía que ha llevado a cabo la investigación y manda un mensaje de que el racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad.