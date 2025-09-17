Sadiq está "preparado" para volver a ser feliz

No ha sido un verano fácil para Umar Sadiq. Después de apostarlo todo para volver al Valencia CF, rechazando todas las ofertas posibles y aguantando hasta el último minuto, el conjunto de Mestalla y la Real Sociedad no alcanzaron un acuerdo y el futbolista se quedó en la plantilla txuri-urdin.

La complicada situación que ha vivido tuvo, además, el agravante de no poder entrenar al mismo ritmo que sus compañeros. Cerca de veinte días después, y consciente de su situación, Sadiq 'coge número' y se pone el último de la cola para luchar por un puesto en el equipo de Sergio Francisco, que ha empezado con mal pie la temporada.

Umar Sadiq, con la camiseta del Valencia CF / sd

El futbolista, que ya solo tiene abierto el mercado de Emiratos Árabes como salida antes del mercado de enero, publicó en sus redes sociales un mensaje que es una declaración de intenciones: "Feliz de estar de vuelta haciendo lo que sé hacer mejor; después de algunas paradas, ahora puedo decir que estoy sano, ok, y preparado para ser feliz otra vez", señalaba un Sadiq que no se resigna a estar parado hasta invierno.

Sus opciones de jugar

La lesión de Orri Óskarsson hace que Sergio Francisco solamente pueda contar ahora mismo con dos delanteros del primer equipo -además de los que tienen en el filial- como son Jon Karrikaburu y el propio Umar Sadiq, que no está en óptimas condicioes todavía. En todo caso, la ausencia de futbolistas abre una oportunidad para que el entrenador se 'moje' y demuestre hasta qué punto está dispuesto a contar con el nigeriano.