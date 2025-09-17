Seligrat: "Tenemos que hacer muy buena temporada para ganar LaLiga de los que juegan para no bajar"

Toni Seligrat, quien fue pieza clave en lo táctico dentro del cuerpo técnico del Valencia CF en las temporadas 2022/23 y 2023/24, considera que las expectativas del equipo se parecen a "las de las últimas dos temporadas". Ayudante tanto de Voro como principalmente de Baraja hasta junio de 2024, el entrenador de Torrent conoce la idiosincrasia del club regido por la administración Lim y a buena parte de los integrantes del plantel que dirige desde enero Carlos Corberán.

Entrevistado en el programa 'Tribuna Deportiva', Seligrat trata de hacer un análisis "realista" al ser preguntado por la expectativa que en su opinión puede generar este Valencia CF 25/26. "Veo las mismas expectativas de las dos temporadas atrás. Tenemos que hacer una muy buena temporada para conseguir quedar los primeros de la Liga de los que juegan para no bajar", responde.

"Esa es nuestra realidad, de momento, hasta que no hagamos un planteamiento diferente", prosigue en referencia a un proyecto de club más ambicioso. "Eso se puede decir o no, pero la mejor manera que tenemos los valencianistas de llevar nuestras temporadas es pensar que si no sufrimos con la zona de abajo debemos estar contentos".

Seligrat precisa que se trata de su "opinión personal", ceñida a la etapa actual. "No deberíamos estar contentos si pensamos en el Valencia que hemos conocido... A día de hoy, si acabamos los décimos, en un margen de 6-7 puntos sobre el antepenúltimo, sería una buena temporada", explica el torrentí.

"Nunca estás en la posición que los valencianistas esperamos"

Repreguntado si el equipo, tras un mercado con ocho fichajes, no da para más, Seligrat indica que "eso lo dirá el transcurso de la temporada, el rendimiento con altibajos, momentos mejores y peores". "Sabremos si se puede optar a más o no. Intento ser lo más realista posible, siendo positivo con la idea de que suframos poco y estar contento con mi equipo, porque si no, nunca estás contento con tu equipo, ya que no estás nunca en la posición que los valencianistas esperamos por lo que nuestro Valencia tendría que hacer históricamente", concreta el técnico.

"Por supuesto que es duro, como valencianistas querríamos pelear por estar en Europa. Nuestra realidad es otra, nuestro potencial deportivo invita a que uno no se ilusione con ese aspecto (Europa)", continúa Seligrat, que confía en que sea Mestalla el que pueda empujar al Valencia de esa zona media hacia arriba y no hacia abajo. "La historia del club da un plus. Si se sabe llevar se puede hacer una temporada excelente, y que ese déficit de potencial deportivo y de experiencia en competiciones a las que queremos optar las compense la fuerza de ser el Valencia, de la afición y de jugar como local... es posible", argumenta.

Seligrat considera que el Valencia actual se encuentra entre un ramillete de equipos de zona media que no tienen "tan claro" el objetivo como puedan tenerlos que están habituados a jugar competiciones UEFA o los que luchan cada año por no descender o ascender. "Estando en esa zona media, quiero que llegado un punto de la temporada podamos ilusionarnos para reenganchar con Europa, pero puede ocurrir lo otro, estar luchando abajo. Habrá que arrimar el hombro con el equipo".

Clima de ruptura con el máximo accionista

Por último, el entrenador torrentí también muestra su sinceridad al opinar que la discrepancia y ruptura total que existe entre la masa social y el máximo accionista, Peter LIm, no ayuda "en nada". "No puedo decir que esto ayude, absolutamente en nada... Desde dentro del equipo es algo que no se toca, de lo que se intenta no hablar. Poco se puede hacer por cambiarlo, tienes que aceptar la situación como está, centrarte en lo deportivo e intentar lo mejor para el Valencia y el valencianismo... es difícil, pero se hace", afirma. "Dependerá del nivel humano, de la capacidad de todos los seres humanos interactuando dentro del club para ganar cada partido y aislarse, si consigues aislarte, no afecta", concluye Toni Seligrat.