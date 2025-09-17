Vicent Abril y Raúl Jiménez, rumbo a Chile

Vicent Abril y Raúl Jiménez deben hacer las maletas porque en pocos días pondrán rumbo a Chile para disputar el Mundial de Fútbol sub-20. Los dos guardametas del Valencia CF, como se presuponía, han entrado en la lista del seleccionado Paco Gallardo y representarán al Valencia CF en delegación española que buscará el título de campeón del mundo sub-20.

En clave valencianista, tanto Vicent Abril como Raúl Jiménez son dos porteros en los que se tiene depositada mucha confianza. Hasta el momento han estado quemando etapas a buen ritmo y se cuenta con ellos para el primer equipo en un futuro.

Lista completa

Paco Gallardo, seleccionador español sub-20, dio este miércoles la lista de convocados para el Mundial de la categoría que se disputará en Chile, en la que aparecen seis jugadores de clubes de Primera División e Iker Bravo como único futbolista que juega en el extranjero con permiso de su club para participar.

A diferencia de los clubes españoles, obligados por la Ley del Deporte a ceder a sus jugadores si Paco Gallardo les convocaba, los equipos de fuera de España tenían la última palabra.

Y en esta tesitura, el Udinese italiano, permitió a Iker Bravo, con pasado en las canteras de FC Barcelona y Real Madrid, participar en el Mundial sub-20.

El delantero forma parte de una convocatoria en la que aparecen seis jugadores de Primera División: Pau Navarro, Joel Roca, Jan Virgili, Adrián Liso, Mendoza y Pablo García.

Los seis disputarán este fin de semana su último partido con sus respectivos clubes, ya que los convocados están llamados el lunes para viajar a Chile.

España debutará en el Mundial sub-20 el 28 de septiembre (22 horas CEST, -2 GMT) ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Mismo estadio en el que se medirá con México, el 1 de octubre, y con Brasil, el viernes 3, para cerrar la fase de grupos; ambos a la misma hora que el encuentro de debut, las 22:00.

Un torneo al que España viajará con el objetivo de sumar su segundo título, tras el logrado en 1999.

Lista de convocados de España para el Mundial sub-20:

Porteros: Fran González (Real Madrid), Vicent Abril (Valencia) y Raúl Jiménez (Valencia).

Defensas: Fortea (Real Madrid), Diego Aguado (Real Madrid), Jon Martín (Real Sociedad), Cuenca (Barcelona), Pau Navarro (Villarreal), Julio Díaz (Atlético).

Centrocampistas: Cristian David (Real Madrid), Thiago Pitarch (Real Madrid), Mendoza (Elche), Izan Merino (Málaga), Rayane (Atlético de Madrid) y Peio Canales (Racing de Santander).

Delanteros: Jan Virgili (Mallorca), Adrián Liso (Getafe), Pablo García (Real Betis), Iker Bravo (Udinese/ITA), David Mella (Deportivo de La Coruña), Joel Roca (Girona).