Horario y dónde ver el Valencia-Athletic

El Valencia CF juega su quinto partido de LALIGA EA SPORTS 25-26 ante el Athletic Club. El equipo que dirige Carlos Corberán recibe al combinado vasco con el objetivo de volver a la senda del triunfo en la máxima competición nacional. La goleada de los de Flick ha dolido mucho a la afición y sumar los tres puntos en Mestalla sería fundamental. La cita es este sábado 20 de septiembre a las 21:00 horas y se podrá ver en televisión a través de Movistar LaLiga. También puedes seguir el minuto a minuto en la web de SUPERDEPORTE.

El conjunto valencianistase enfrenta a un rival que viene de dos derrotas seguidas. El pasado sábado cayó por 0-1 en San Mamés frente al Alavés y este martes, en su estreno en la Copa de Europa, fue superado por 0-2 por el Arsenal. No era un encuentro nada sencillo y durante gran parte de los 90 minutos dieron la cara.

El Valencia CF se ha enfrentado al Athletic Club en 204 ocasiones. / VCF

Enfrentamientos

El Valencia CF se ha enfrentado al Athletic Club en 204 ocasiones, de las que 100 han sido como local, 99 como visitante y 5 en campo neutral. En el Camp de Mestalla, el conjunto valencianista ha vencido en un 59% de los partidos, empatado un 25% y perdido un 16%.