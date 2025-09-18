La increíble racha de 19 meses de Diego López

El delantero del Valencia CF Diego López se ha convertido en el futbolista más imprescindible de la actual plantilla y es que ha participado en todos los partidos de LaLiga disputados por su equipo en los últimos 19 meses. El último partido liguero que se perdió el atacante asturiano fue el pasado 17 de febrero de 2024 en el empate a cero en Mestalla ante el Sevilla.

De hecho, en las dos últimas campañas tan solo se ha ausentado en un compromiso más y fue en la visita valencianista al Insular en la que cayó por 2-0 ante Las Palmas, también en febrero de 2024. Desde entonces, el futbolista internacional sub-21 ha participado en los 55 partidos que se han disputado: los 4 que se han jugado en la presente campaña, los 38 del curso pasado y los 13 del tramo final de la temporada 2023-2024.

Fijo para todos los técnicos

El campeón olímpico, al que hizo debutar el italiano Genaro Gattusso en agosto de 2022, se consolidó en el primer equipo con Rubén Baraja y Carlos Corberán le ha dado continuidad en el once titular.

En los planes de la selección

Su notable rendimiento en el Valencia le ha supuesto entrar en los planes de la selección los dos últimos veranos, en los ha disputado los Juegos Olímpicos de París y este mismo año la fase final del Europeo sub-21.