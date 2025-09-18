Sorpresa: Sadiq se estrena en la convocatoria de la Real

Umar Sadiq vuelve a una convocatoria de la Real Sociedad. El delantero nigeriano, pretendido por el Valencia en el mercado de fichajes, ha sido la principal novedad en la lista de 25 futbolistas que ha anunciado al club donostiarra de cara al partido de LaLiga contra el Betis en La Cartuja.

El técnico Sergio Francisco deberá hacer dos descartes que pueden ser el propio Sadiq y el tercer portero. Caiga o no de la citación, su vuelta a la convocatoria inicial es un paso adelante para Sadiq, que no estaba citado en un partido desde el pasado 21 de diciembre de 2024 contra el Celta, días antes de su cesión al Valencia.

No ha sido un verano fácil para Umar. Apostó por el Valencia, rechazó ofertas y aguantó hasta el final del mercado, pero los dos clubes no alcanzaron un acuerdo y el futbolista se quedó en la plantilla txuri-urdin.

No se resigna a estar parado

El futbolista, que ya solo tiene abierto el mercado de Emiratos Árabes como salida antes del mercado de enero, no se resigna a estar parado hasta invierno: "Feliz de estar de vuelta haciendo lo que sé hacer mejor; después de algunas paradas, ahora puedo decir que estoy sano, ok, y preparado para ser feliz otra vez", decía el miércoles en sus redes sociales.

La lista txuri-urdin

La lista la forman los porteros Remiro, Marrero y Arana y los jugadores de campo Aramburu, Aihen, Gorrotxategi, Zubeldia, Aritz, Barrenetxea, Turrientes, Oyarzabal, Guedes, Kubo, Sadiq, Caleta-Car, Sergio Gómez, Carlos Soler, Karrikaburu, Odriozola, Zakharyan, Goti, Brais Mendez, Sucic, Marín y Jon Martín.