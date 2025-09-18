Valencia CF-Athletic Club y una brecha que suturar

Valencia CF y Athletic Club juegan este fin de semana uno de los grandes clásicos del fútbol español. Un partido que se ha jugado hasta 180 veces en la historia de LaLiga y que ha medido a dos históricos rivales por ser, junto con el Atlético de Madrid, la gran alternativa al duopolio de LaLiga. Ambos han tenido altos y bajos, pugnando con los madrileños por el tercer puesto en la clasificación histórica, pero desde el despegue colchonero, la bonanza athleticzale y la decadencia valencianista, los de Mestalla han acabado posicionados como terceros en discordia de esa lucha de tres.

La temporada pasada, de hecho, llegó el golpe de gracia de un 'sorpasso' que se podía intuir por el ritmo al que el Athletic le recortaba puntos en los años de desaparición europea valencianista, que ha contado con dos temporadas de las últimas tres luchando por no descender a Segunda División. El conjunto vasco se puso cuarto en esa clasificación histórica y desde entonces ha consolidado su ventaja.

Nueve puntos de ventaja

Ahora mismo la renta del Athletic Club es de nueve puntos sobre el Valencia (cinco de los cuales se los saca en esta edición del campeonato), con un marcador particular de 3814 puntos sobre 3805 que albergan los blanquinegros en su casillero. La renta, de momento corta, puede verse agravada si el rumbo de los dos proyectos sigue tomando direcciones tan opuestas como hasta la fecha.

A partir de aquí, el crecimiento de clubes como el bilbaíno deben servir para espolear al conjunto de Mestalla a tomar conciencia de que si sigue por esta senda está condenado a ver como se abre una brecha que representa la pérdida de la exigencia y del estatus que tantísimas décadas costó levantar.

El Athletic viene de perder frente al Alavés / EFE

La 'era Meriton' hunde al Valencia

La 'era Meriton' arrancó con el Valencia CF como tercer equipo con más puntos de la historia del campeonato español y en 2016 vio como le 'pasaba' el Atlético (que hoy ya le saca más de 200 puntos) y la temporada anterior tuvo que ver como hacia lo propio otro de sus clásicos rivales.

En juego está este fin de semana reducir coyunuralmente a seis puntos la brecha y, de paso, tener claro que no se puede dejar escapar el prestigio del club así como así. Además de reponerse a la dura derrota de Barcelona y tratar de reconducir el estado de ánimo para luchar por una temporada más estimulante que las anteriores, el Valencia CF tiene si cabe un aliciente más en este partido.