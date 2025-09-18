El Valencia quiere más de 150 millones por las parcelas del viejo Mestalla

El Valencia CF ha acelerado la venta de las parcelas del viejo Mestalla y proyecta ingresar un mínimo de 150 millones de euros por la venta de los terrenos donde se ubica el actual coliseo valencianista, una vez se consume el traslado al nuevo estadio que está construyendo el club blanquinegro en la Avinguda de les Corts Valencianes.

Fuentes de toda solvencia han confirmado a Levante-EMV y Superdeporte que el club ha puesto precio de salida a estas valiosas parcelas, ubicadas en el centro de Valencia y que las va a poner en el mercado para venderlas al mejor postor. Tribuna Deportiva y Héctor Gómez avanzaron esta noticia en el sentido de que el club ya dispondría de sendas tasaciones por parte de una empresa especializada del sector. Una de estas valoraciones económicas ascendería a 149 millones mientras que la otra oscilaría entre 150 y 160 millones. Además, revelaba el programa de radio citado, sería Richard Ellis (CRBE) la compañía encargada de concretar la venta futura de las valiosas parcelas.

150 millones mínimo

Fuentes del sector inmobiliario consultadas por ambos periódicos de Prensa Ibérica precisaron que la cifra que quiere sacar el Valencia CF sería de 150 millones mínimo. El montante de la venta sería de esa cifra hacia arriba, dijeron fuentes conocedoras de la futura operación. Otras fuentes consultadas han recordado que constructoras y promotoras han reiterado en varias ocasiones que en la ciudad cada vez hay menos suelo disponible para llevar a cabo proyectos urbanísticos.

El miércoles mismo, Levante-EMV publicaba una noticia en la que el urbanista Alejandro Escribano, padre del Plan General de OrdenaciónUrbana de València, advertía que en la capital valenciana apenas si queda suelo disponible para entre 8.000 y 10.000 viviendas. En el actual contexto económico, con precios al alza de la vivienda y una oferta consolidada, las parcelas del viejo Mestalla son un auténtico tesoro urbanístico. Un ‘caramelo’. La ciudad necesita toda clase de vivienda, asequible o de alto standing, con independencia de cómo se desarrolle el futuro sector urbanístico de Mestalla cuando deje de ser utilizado para la práctica del fútbol.

Imagen de la maqueta del Nou Mestalla que proyecta el Valencia CF / VCF Media

Precedentes

Hay precedentes sobre la cantidad económica que podría ingresar el club propiedad de Peter Lim. En abril de 2019, ya trascendió un acuerdo entre el club, entonces dirigido por Mateo Alemany, y la gestora ADU Mediterráneo y la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (Concovi) para venderle los terrenos sobre los que se levanta Mestalla. La operación se dijo entonces, se cerró por encima de 113 millones de euros. Como es sabido aquel plan no fructificó pero el montante económico, hace 6 años, hoy se antoja corto. Han pasado varios años y el metro cuadrado construible en València está disparado. Aunque las fuentes consultadas insisten en que la cifra de partida que querría ingresar el Valencia son 150 millones mínimo, todo dependerá de cómo evolucione el mercado cuando se concrete esta operación. Porque seguramente será superior a esos 150 millones.