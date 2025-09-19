Corberán: “El dolor no se va a ir... debemos usarlo como energía"

Conflicto de Gaza.

Es difícil dar una respuesta buena a una pregunta que requiere un tono distinto al de esta rueda de prensa. Una cosa es hablar del fútbol y darle algo diferente a lo que les dimos y eso requiere un tono. Hablar de conflictos mundiales como el de Gaza o Ucrania es mucho más sensible y delicado. Yo no concibo un mundo sin paz y es algo más filosófico y ojalá los países y gobiernos pertinentes hagan lo que toca para lograrlo.