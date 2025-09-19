En Directo
Corberán: “El dolor no se va a ir... debemos usarlo como energía"
El técnico del Valencia CF es consciente de la necesidad de lograr un buen resultado ante el cuadro vasco tras la debacle ante el Barça
Carlos Corberán, técnico del Valencia CF, es consciente de la necesidad de lograr un buen resultado ante el cuadro vasco tras la debacle ante el Barça. Este viernes a partir de 13 horas tiene lugar la rueda de prensa del entrenador.
Directo | Así fue la rueda de prensa de Corberán
Y con esto termina la rueda de prensa de Corberán. Mañana veremos si el equipo es capaz de compensar el ridículo de la pasada jornada ante el Barça. El Athletic Club debe pagar los platos rotos en Mestalla... nos veremos entonces. ¡Sean felices!
Ramazani - Almeida..., qué labor tiene en la dirección deportiva.
Corberán no es director deportivo ni forma parte de la dirección deportiva, pero da su opinión cuando le preguntan de perfiles. Ahora bien, no negocio contratos ni negocio con agentes o clubes. Doy mi opinión y a aprtir de ahí hay un club que trabaja para eso.
Conflicto de Gaza.
Es difícil dar una respuesta buena a una pregunta que requiere un tono distinto al de esta rueda de prensa. Una cosa es hablar del fútbol y darle algo diferente a lo que les dimos y eso requiere un tono. Hablar de conflictos mundiales como el de Gaza o Ucrania es mucho más sensible y delicado. Yo no concibo un mundo sin paz y es algo más filosófico y ojalá los países y gobiernos pertinentes hagan lo que toca para lograrlo.
Armas para conseguir llegar a portería rival.
Están muy organizados en defensa, con mucho físico y buen hacer ofensivo y defensivo. Es otro partido exigente y reñido donde debemos dar lo mejor de nosotros mismos.
Mensaje de Kiat Lim y su plan a 5 años.
Entiendo la creación de planes desde la función de determinados cargos del club, pero mi objetivo es preparar cada partido y conseguir el rendimiento y conseguirlo. La estabilidad y exigencia es positiva. Mi responsabilidad es que se evidencie en el campo cada semana.
¿El club debe tener un objetivo claro?
No estuve en otras etapas. En la que estoy, nuestro objetivo es ser competitivos y disgustarnos cuando no se cumple. Ahora nos enfocamos en otro partido donde tenemos otro objetivo, que es ser muy competitivos.
Tecla para el vestuario.
Nadie puede estar contento tras un partido como ese, empezando por el grupo y la afición. El dolor de la afición es compartido por nosotros en el vestuario, pero ahora debemos trabajar para ser reconocidos en el campo.
Renovación de Almeida.
Corberán no renueva a jugadores ni entro en ello. Entro en mantener a los jugadores dispuestos para ayudar al equipo.
Muchos o pocos cambios tras un 6-0. Señalamientos.
No estuvimos a la altura del partido. Empezando por mí. Para el siguiente partido hay que analizar el rival y tomar las necesidades del encuentro.
Cómo llega el Athletic tras dos derrotas. Y medirse Julen.
Es una plantilla confeccionada para todas las competiciones. Nos van a exigir lo máximo. Julen estará centrado en dar su mejor rendimiento.
