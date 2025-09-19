Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corberán: “El dolor no se va a ir... debemos usarlo como energía"

El técnico del Valencia CF es consciente de la necesidad de lograr un buen resultado ante el cuadro vasco tras la debacle ante el Barça

Corberán, gesticulando en rueda de prensa

Corberán, gesticulando en rueda de prensa / F. Calabuig

Javier Bengoa

Carlos Corberán, técnico del Valencia CF, es consciente de la necesidad de lograr un buen resultado ante el cuadro vasco tras la debacle ante el Barça. Este viernes a partir de 13 horas tiene lugar la rueda de prensa del entrenador.

Directo | Así fue la rueda de prensa de Corberán

