Corberán explica su papel en la renovación de Almeida y los fichajes

Todavía no es oficial, pero la renovación de André Almeida hasta 2029 ya es una realidad. El futbolista luso, que contaba con uno de los salarios más bajos de la plantilla, verá aumentados sus emolumentos después de no salir el pasado mercado de verano.

Al respecto de esta situación, que se ha dado a principio de temporada y con el luso teniendo, de momento, un papel más bien residual en el equipo, Carlos Corberán fue preguntado por la prórroga de contrato del '10', de la que se demarcó como actor principal: "Corberán no renueva a jugadores ni entro en ello. Entro en mantener a los jugadores dispuestos para ayudar al equipo", explicaba.

André Almeida / LaLiga

Insistente en que su función es entrenar

El entrenador del Valencia CF, al que en muchas ocasiones se le ha preguntado por el mercado de fichajes y el peso que tiene en ellos, quiso dejar claro que fichar no es su cometido dentro del club: "Corberán no es director deportivo ni forma parte de la dirección deportiva, pero da su opinión cuando le preguntan de perfiles. Ahora bien, no negocio contratos ni negocio con agentes o clubes. Doy mi opinión y a aprtir de ahí hay un club que trabaja para eso", sentenciaba el de Cheste.

Tampoco quiso meterse en las declaraciones de Kiat Lim emplazando a la gente a juzgarle en cinco años como presidente del Valencia CF o hablando del proyecto a largo plazo: "Entiendo la creación de planes desde la función de determinados cargos del club, pero mi objetivo es preparar cada partido y conseguir el rendimiento y conseguirlo. La estabilidad y exigencia es positiva. Mi responsabilidad es que se evidencie en el campo cada semana", explicaba, volviendo a su línea argumental sobre su papel en la entidad.