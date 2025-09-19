El Valencia homenajeará a Jaume Domènech antes del partido del Athletic
El guardameta, que colgó los guantes poco después de abandonar el Valencia CF, recibirá una vez más el calor de Mestalla
EFE
El Valencia homenajeará al guardameta Jaume Domenèch, que anunció su retirada del fútbol profesional recientemente, antes del partido de este sábado contra el Athletic Club en Mestalla.
El club explicó en un comunicado que "reconocerá la trayectoria y compromiso con el club de Jaume Domènech, por su reciente retirada, en una despedida que promete ser tan cálida como merecida".
Tras más de una década en el Valencia, el club decidió no renovarle el contrato antes de verano y hace unos días el jugador anunció su retirada para poder dedicar más tiempo a su familia ante un problema de salud de uno de sus miembros.
Además, el DJ español 'Wade' pinchará música desde las 20:00 horas "cerrando con una acción muy emotiva y especial en la que el himno regional de la Comunitat Valenciana tomará protagonismo", informó el club, que confirmó que será interpretado por Francisco González.
