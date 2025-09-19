Kiat Lim habla sobre la venta del club: "Quizás puedas juzgarme en cinco años"

Kiat Lim ha vuelto a hablar del Valencia CF en un medio de comunicación del sudeste asiático. El hijo del máximo accionista respondió a varias preguntas sobre el club en una entrevista para The Busines Times sobre el proyecto deportivo de la entidad, su relación 'laboral' con Peter Lim y las perspectivas de futuro que tienen para el conjunto valencianista.

Preguntado por si tienen pensando vender el club, Kiat fue en la línea del que suele ser el mensaje de Meriton en este sentido: negar la intención de vender y emplazar los juicios para el largo plazo. El presidente, que todavía no se ha sentado en el palco para ejercer la representación institucional del Valencia CF desde que fue nombrado, señaló que desde que compraron "ha habido rumores" de que venderían, pero que está claro que a estas alturas han invertido "muchísimos esfuerzos" y que quieren que "el plan" salga adelante: "Es un juego en el que participas porque quieres crear algo. Quizás puedas juzgarme dentro de cinco años", señalaba, manifestando su intención de estar un lustro como presidente del club.

Ron Gourlay, Javier Solís, Kiat Lim y Carlos Corberán / VCF Media

Se blinda de las críticas

Kiat, además, se blindó hacia las críticas que puedan llegar por su gestión, ya que a su juicio "cualquiera que asuma el cargo (de presidente) será criticado", dijo, argumentando que "si haces las cosas bien, simplemente tienes suerte, tienes recursos. Si lo haces mal, eres un estúpido. No lo digo por autocompasión. Es un hecho".

El presidente, por otra parte, fue preguntado por si es 'fan' del Valencia CF: "Por supuesto que sí ¿Cómo no voy a serlo?", dijo, aunque señaló que es importante separar las emociones a la hora de tomar decisiones comerciales "porque sin esa disciplina, el club correría el riesgo de ir a la quiebra, que fue precisamente lo que nos llevó a comprarlo", señaló Kiat.

"Ahora tenemos un plan deportivo adecuado"

Sobre el proyecto deportivo de la entidad, Kiat dijo que ahora tienen "un plan deportivo adecuado. No quiero decir que no lo tuviéramos antes, pero ahora contamos con profesionales, como en el sector sanitario y en la arquitectura", puso de manifiesto, refiriéndose, en principio, a la llegada de Ron Gourlay, ya que la estructura no ha incorporado a más profesionales más allá del entrenador y su cuerpo técnico.

Por último, en la entrevista señaló que espera triplicar los ingresos con el nuevo estadio y también que sigue respetando al jerarquia de su padre dentro de las empresas a pesar de haber 'tomado el mando': "Es mi jefe".