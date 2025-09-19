El Valencia CF logra incrementar su límite salarial de plantilla

Como suele ocurrir cada temporada una vez iniciado el curso y cerrado el mercado de fichajes, LaLiga da a conocer los famosos límites de coste de plantilla deportiva de cada club. El límite, ya se sabe, no se puede superar, pero lo cierto es que hay varios clubes que tampoco lo alcanzan. Se calcula mediante ingresos y gastos, aunque el pasado mes de noviembre, el organismo presentado por Javier Tebas realizó una modificación. La idea pasaba porque todos los clubes de LaLiga tuvieran, como mínimo, el LCPD en un 30% de su cifra de negocio.

En lo que respecta a los clubes de la Comunitat, el Villarreal es el que tiene el límite más alto, con más de 173 millones (tenía 135 el curso pasado). Hablamos de casi el doble que el Valencia CF (91M)... y eso que los de Mestalla lo han incrementado en algo más de 11 kilos (14%).

Por otro lado, los recién ascendidos son los que más han visto crecer dicha cifra porcentualmente, ya que los granotas han pasado de algo más de 4 millones en Segunda a 35,5 en Primera. El Elche, por su parte, asciende a los 40 por los 16 de la temporada pasada. El CD Castellón, que repite en la categoría de plata, también ha visto incrementado su límite, que ha pasado de 8,5 a 11,3 millones.

Hace unos años se popularizó como la regla 1/4 o del 1/3 (de cada cuatro o tres euros que se ahorraban en salarios y amortizaciones, sólo se podían gastar uno en nuevos fichajes). Pero este curso la regla se quedará en el actual porcentaje de 60% para jugadores con un sueldo normal para ese equipo y un 70% si es un jugador franquicia (los que más cobran). En caso de existir un beneficio por traspaso de jugadores, esos porcentajes se fijarán en un 20% y 30% dependiendo del perfil del jugador. Efectivamente, todo ello vino empujado por la situación de clubes como el FC Barcelona y el Sevilla FC.

El Barcelona redujo su límite salarial para esta temporada a 351,284 millones de euros, según los datos del Limite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) actualizados por LaLiga este viernes, en los que el Real Madrid mantiene la mayor capacidad con 761,226 millones.

Respecto a la cifra del pasado febrero, el Barça baja de los 463 millones que tenía a los 351 actuales; el Real Madrid aumenta de 754 a 761 y el Atlético de Madrid aumenta de 314 a 326, tras el Real Madrid y el Barcelona.