Ni rastro del Valencia CF entre las 100 plantillas más caras

El Observatorio del Fútbol CIES, con sede en Suiza, publica un informe en su última edición semanal en el que desgrana el ranking de los cien equipos más caros del planeta. Una lista en la que el Valencia CF brilla por su ausencia y que evidencia el escaso compromiso inversor por parte de Peter Lim para devolver al club que le correspondería por dimensión y trayectoria histórica en el concierto internacional del fútbol: las competiciones UEFA.

A finales de mayo de 2025, la entidad de Mestalla emitió un comunicado en el que presentaba en sociedad a Ron Gourlay como CEO de Fútbol, que se unía así al equipo ejecutivo en el que se encontraban ya Kiat Lim, presidente desde marzo, y desde hace años, Javier Solís, director general, y Miguel Corona, director deportivo.

No obstante, lo más significativo de aquel texto fue el mensaje sobre la estrategia a seguir a partir de entonces: "Este nombramiento subraya la estrategia del Valencia CF de devolver al club a su histórica posición entre la élite del fútbol europeo, con un liderazgo dinámico ya en marcha: la presidencia con visión de futuro de Lim y su extensa red de contactos, junto con la experiencia de décadas en gestión futbolística de Gourlay".

Los 20 primeros del ranking mundial de plantillas más caras / CIES

La realidad, en cambio, dicta que a la hora de invertir en la compra de futbolistas, el Valencia de Meriton se sitúa muy lejos de la vanguardia europea. No aparece en esta clase de clasificaciones que muestran todo lo fuerte que puede apostar un club por y para mejorar el poder competitivo de su equipo. Esa lista de los 100 clubes que más han pagado en traspasos por jugadores de su actual plantilla la encabezan seis equipos de la Premier League, un dato revelador en cuanto a la pérdida de peso de ligas como la española en comparación con la inglesa. El líder absoluto es el Chelsea FC, que acumula 1314 millones gastados en refuerzos que hoy tiene en nómina. De todos esos millones, 134 fueron para comprar al ecuatoriano Moisés Caicedo.

Por la parte baja del ranking, cierran el América de México, el Trabzonspor turco y el Lens francés con jugadores en su equipo actual que les costaron 72 y 73 millones, respectivamente. Precisamente, entre siete y diez millones menos es el coste de los 14 futbolistas integrantes de esta plantilla 2025/26 por los que el Valencia CF pagó traspasos durante los últimos años. Son los siguientes:

Estos son los 14 jugadores en plantilla por los que el VCF pagó traspaso / Pau Pardo

Traspaso Valor

Diakhaby 17 millones 15 m

Thierry Rendall 12 3

André Almeida 8 10

Pepelu 5 9

Hugo Duro 4 14

Ugrinic 3,7+bonus 7

Copete 3,7 3

Foulquier 2,5 1,5

Santamaría 2 7

Luis Rioja 1,2 2

Agirrezabala 1 15

Beltrán 1 18

Cömert 0,8 2

Ramazani 0,5 7,5

62,4 114

4,45 traspaso medio

En total, en ellos, el Valencia CF ha invertido 62,4 millones -sin contar variables las variables de esta temporada-, empezando por los 15 millones, más dos en bonus, de Mouctar Diakahby (Olympique de Lyon) en julio de 2018, y acabando en los 11,9 millones que este verano han costado Ugrinic (Young Boys), Copete (Mallorca), Santamaría (Rennes), y las cesiones de Julen Agirrezabala (Athletic Club), Lucas Beltrán (Fiorentina) y Largi Ramazani (0,5). El coste medio de los 14 que llegaron traspasados a la plantilla del Valencia en diferentes fechas roza los 4,5 millones. El global rondaría los 66 con todos los bonus del curso 25/26 incluidos. Un terreno en el que el club rondaría el pago de 3 millones por Arnaut Danjuma si cumple con una serie de objetivos acordados con el Villarreal.

LaLiga, inversión liderada por los grandes de la capital

En LaLiga, el top lo lideran Real Madrid y Atlético con traspasos por 854 y 572 millones, respectivamente. De hecho, son los únicos clubes de España entre los diez primeros tras los seis ingleses (Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal y Tottenham) y el PSG. Entre ellos se cuela otro equipo Premier, el Newcastle. El Barcelona sigue a Madrid y Atlético en la posición decimoquinta con 463 millones invertidos en el plantel.

El Villarreal tras los grandes en España

Posteriormente, hay que descender hasta la mitad del ranking (46º) para encontrar al siguiente español, el Villarreal CF, representante de la Comunitat Valenciana esta temporada en la Champions. Los amarillos han invertido 214 millones en jugadores que hoy defienden al Submarino. El traspaso medio se sitúa en 14,2 millones y el más elevado ha ascendido hasta los 36 'kilos' de Georges Mikautadze, 31 más bonus. Aun así, el 57 % de los jugadores firmados en la actual plantilla de Marcelino llegaron libres o proceden de la cantera.

Ocho equipos españoles entre los 100 más caros del mundo / CIES

Tras los amarillos, solo cuatro clubes más de España entran dentro de los 100 con la plantilla más cara: Betis (161 millones), Real Sociedad (134), Girona (94) y Sevilla (84).

Por último, de regreso al ranking mundial, en comparación con las mismas fechas del pasado año, los montos comprometidos por los diez clubes que más invierten en transferencias -incluyendo bonus- para confeccionar sus plantillas de primer equipo subieron un 15 % hasta casi los 10 000 millones (9,67). Esta evolución está directamente relacionada con el récord de gastos en transferencias registrado en 2025.

El Al-Hilal, por último, es la entidad que encabeza la clasificación de plantillas no europeos más caras (451 millones de euros, 17º).