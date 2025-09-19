Tebas y Javier Gómez responden a la venta del Valencia

El presidente de LaLiga Javier Tebas y el director general corporativo de la patronal Javier Gómez han comparecido en público para informar de los nuevos límite salariales de los clubes de primera y segunda división, en los que el Valencia CF ha visto incrementado su coste de plantilla en 11 millones de euros. Durante su rueda de prensa, Tebas ha descartado que Peter Lim vaya a vender el club a corto plazo. "No creo que Peter Lim tenga en la cabeza vender el Valencia a corto plazo". Javier Gómez también se ha expresado en ese sentido a pregunta de Tribuna Deportiva: "Ha entrado su hijo y no creo que Peter Lim tenga en la cabeza vender el club a corto plazo". Estas han sido sus declaraciones:

Javier Tebas

"No creo que Peter Lim tenga en la cabeza vender el Valencia a corto plazo. No veo la venta a corto plazo pero no hablo con ellos todos los días, pero no conozco un propietario que diga '¿vas a vender el club?' y diga 'nunca'. Ellos tienen un proyecto a largo plazo, creo que las incorporaciones que han hecho en su estructura van en ese sentido. De momento es así, ¿Puede pasar, no puede pasar?, No lo sé pero no lo veo a corto plazo ni mucho menos".

Javier Gómez

"Ha entrado su hijo y no creo que Peter Lim tenga en la cabeza vender el club a corto plazo".

"Es un paso de gigante que Goldman invierta a 25M. Hay unas parcelas por vender y se estructura el balance. Se fían del Valencia y hace unos años era impensable que se hiciera una operación así. Esto permite encontrar un mejor precio por las parcelas porque no tienes prisas. Es la operación que todo el mundo pediría a los reyes"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas (i) y su director general corporativo,Javier GÃ³mez, durante la presentaciÃ³n de los nuevos lÃ­mites de coste de las plantillas del fÃºtbol profesional espaÃ±ol tras el cierre del mercado de verano. EFE/ Daniel Gonzalez / Daniel Gonzalez

"El Valencia aumenta el límite 16M y Peter Lim ha tenido que avalar entre 30 y 35M. Así es la norma. La venta del terciario no ha sido autorizada por LaLiga. Peter Lim ha avalado la operación de venta del terciario y por eso la Liga ha autorizado esa operación porque si no avalaba La Liga no la autorizaba”