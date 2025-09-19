Valverde prepara el reencuentro con Agirrezabala: "Es una ventaja para los dos"

El técnico del Athletic Club Ernesto Valverde ha comparecido este viernes por la tarde en sala de prensa en la previa del partido contra el Valencia de este sábado (21:00) en Mestalla. El Txingurri ha valorado el estado de ánimo del equipo de Carlos Corberán después de la goleada del Barcelona, el reencuentro con Julen Agirrezabala y la baja de Nico Williams entre otros temas. El entrenador del conjunto vasco no esconde que es una baja demasiado importante: "Me gustaría contar con Nico antes del parón, es importante y le echamos de menos, aunque tenemos jugadores para suplirle. Es muy importante porque desequilibra al rival". Estas han sido sus declaraciones:

El Valencia tras el 6-0

Siempre es complicado jugar contra ellos. El año pasado tuvieron un comienzo complicado, pero hicieron una gran segunda vuelta. Vienen de una derrota dura contra el Barça, en los otros partidos estaban en una onda similar a los del año pasado. Nosotros también venimos de dos derrotas duras, la afición allí aprieta mucho, son partidos difíciles.

Agirrezabala

Le conocemos y él nos conoce a nosotros. Le deseamos lo mejor a Julen, es un partido especialmente motivante para él, se nos hará un poco raro. Es una ventaja que nos conozca y es una ventaja que le conozcamos, ya veremos después.

La baja de Nico

Me gustaría contar con Nico antes del parón, es importante y le echamos de menos, aunque tenemos jugadores para suplirle. Es muy importante porque desequilibra al rival.

El nivel de Iñaki

Le vi bien con el Arsenal, no ha marcado, pero es que no estamos haciendo muchos goles, todo tiene que llegar, nuestra idea es insistir. Siempre tenemos la intención de llegar arriba y para eso Iñaki siempre está ahí, es un seguro.

Laporte

Vamos a esperar a ver cómo evoluciona. Va cumpliendo plazos poco a poco y en algún momento tendrá que entrar, aunque apenas haya trabajado con el grupo

Sancionado

Valverde verá el partido desde la grada por sanción: "Muy mal. Es difícil para el entrenador. Solo me queda esta semana, que hay tres partidos. Estás muy lejos, tienes poca interacción con los jugadores. Tratas de ponerte en situación, pero es difícil para el entrenador. Hemos estado hablando con el Comité de Entrenadores, las sanciones a veces son más largas que a los jugadores. Es verdad que somos un represente importante del equipo y en cierta medida tenemos que dar ejemplo. Me gustaría que las sanciones fueran menores. Los árbitros también dirán que no protestes tanto... una cosa por la otra".