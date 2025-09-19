El VCF Femenino busca continuar su arranque triunfal
Después de dos victorias ligueras y una de Copa de la Reina, el equipo de Mikel Crespo quiere dar un golpe de efecto ganando al Real Oviedo
Después de imponerse en las dos primeras jornadas de Liga -CE Europa (3-2) y CP Cacereño (0-1)- y la primera ronda de la Copa de la Reina, el Valencia CF Femenino busca este fin de semana su cuarta victoria consecutiva y lograr pleno en el arranque de una temporada en la que está obligado a luchar por volver a Primera División después del fatídico descenso de la temporada pasada.
El combinado que dirige Mikel Crespo ha arrancado el curso dejando muy buenas sensaciones y exhibiendo el talento individual de algunas futbolistas que prometen marcar la diferencia en la categoría. El primer partido, en el que hubo un tanto de falta directa y otro de chilena dan buena muestra de ello.
Enfrente estará el Real Oviedo que, de momento, lleva una victoria y una derrota y que querrá igualar a puntos con las valencianistas para pujar poe los puestos de arriba. El encuentro se disputará en el Antonio Puchades, un factor que se espera diferencial para ponerse con nueve puntos y mandar un claro mensaje a la categoría.
En la previa del choque, Crespo señaló que el vestuario está con ganas por el "subidón moral que te da ganar" y explicó la importancia de jugar de nuevo en el Antonio Puchades. Asimismo, también destacó que el factor humano del grupo va a ser su gran fortaleza y que se nota que con el paso de los entrenamientos las jugadoras se van conociendo más.
