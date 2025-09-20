Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo | Valencia CF - Athletic Club

Los de Corberán necesitan una victoria en casa para revivir el ánimo tras la dura derrota sufrida en el Johan Cruyff ante el FC Barcelona.

Valencia CF - Athletic Club

Valencia CF - Athletic Club / SD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Los de Ernesto Valverde visitan Mestalla unos días después de caer en Champions ante el Arsenal, pero con la intención de no descolgarse en LaLiga. Corberán, por su parte, necesita una victoria en casa para revivir el ánimo tras la dura derrota sufrida en el Johan Cruyff ante el FC Barcelona.

Directo | Valencia CF - Athletic Club

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents