El Valencia se queda a cero contra el Oviedo

Valencia CF Femenino y Real Oviedo sumaron un punto tras un partido sumamente igualado y sin ocasiones dignas de mención. Solo un más que probable penalti muy protestado en el Puchades por no pitado, en el 73, y ocasiones de gol para Ferrato y Marcano, en el 58 y 90, podrían haber desequilibrado el 0-0 inicial, resultado con el que acabó el envite.

Ambos equipos pisaban con atrevimiento el verde, queriendo el esférico y presionando al rival si no lo tenían.Se peleaba sobre todo en el tercio central del campo. Las del Puchades se liberaban abriendo el balón a banda derecha, con mucho protagonismo para M. Martí. Al Real Oviedo le costaba más elaborar en ataque y defendían con continuos despejes desde la retaguardia.

Cerca de la primera media hora de envite, el peso ofensivo local volcaba a banda izquierda, con Rebecca E. y Ferrato en continua lid ante Gema Ginés y E. Lois. El choque se ofrecía igualado para el espectador, lo que se traducía en ausencia de sorpresas en el marcador. Final de la primera parte con 0-0.

Comenzaban los segundos 45 minutos con el Valencia CF Femenino proponiendo y el Real Oviedo esperando su ocasión a la contra. Poco a poco, las ovetenses iban alcanzado el área de Jana con más asiduidad ante las imprecisiones de las valencianas, aunque Ferrato gozaba de la oportunidad más clara hasta el momento. Minuto 58 y chut que entre la cruceta derecha y Laura M. no acababa en gol.

Con el transcurrir del tiempo, el partido volvía a presentarse como en el inicio de la segunda mitad, si bien el juego no terminaba de fluir como Mikel Crespo y Andrea Suárez querían. En el minuto 73, el Puchades protestaba una mano rival dentro del área, pero la árbitra no señalaba penalti. El encuentro seguía muy igualado. Con 15 minutos más añadido para el final, las blanquinegras se volcaban con más ahínco en área ovetense. La afición empujaba y el equipo creía. De hecho, ahora los acercamientos eran más peligrosos.

En el minuto 90, Laura M. desviaba a córner lo que ya se cantaba como gol tras tiro de Marcano. Las valencianistas no cesaban en su empeño, circunstancia que no iba a verse recompensada. Final con 0-0.

FICHA TÉCNICA

0 – Valencia CF Femenino: Jana, Pauleta (c), Lena Pérez, Nazareth, Tamarit, Yasmin (Marcano, min.79), Gema, Mbadi C. (Monente, min.64), Rebecca E. (Mascarell, min.64), M. Martí (Recio, min.71), Ferrato (Tere, min.71).

Banquillo: Marina, Celia, Marcano, Monente, Mascarell, Tere, Recio.

Entrenador: Mikel Crespo.

0 – Real Oviedo: Laura M., Gema Ginés, E. Lois, Marina M., Nerea L. (Anina, min.88), Vera Rico (Hähnel, min.76), Sheila (ADT, min.64), Andrea, Villadeamigo, Laurina (Sheila, min.88), R. Mbapeé.

Banquillo: Saray, Marta, Anina, Hähnel, Sheila, Auñón, ADT.

Entrenadora: Andrea Suárez.

Goles:

Árbitras: principal, Arantza Gallastegui; asistente 1, Marta García; asistente 2, Nerea Rebollo. Tarjeta amarilla para Yasmin (min.47) y Anina (min.90).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 3 de la Primera Federación Iberdrola 25-26, celebrado en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva VCF ante 473 espectadores.