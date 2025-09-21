El Valencia, de menos a más

Posesión: Los de Corberán tuvieron un pobre 44% de posesión y dieron 378 pases, por los 486 del Athletic, que jugó más de media hora con un jugador menos.



Ataque: El Valencia CF disparó en 13 ocasiones, aunque Unai Simón evitó tres goles con grandes paradas y forzar sólo 5 saques de esquina, mientras que los de Valverde chutaron 11 veces, la mayoría con dirección a portería.



Defensa: Partido limpio en líneas generales. Los valencianos vieron cómo el árbitro les señalaba 13 faltas por 20 entradas. Por contra, los visitantes realizaron 6 por 14 entradas, traduciéndose en una cartulina amarilla para cada equipo y una roja para Vivian.

