El 20 de septiembre se midieron en Mestalla el Valencia CF de Carlos Corberán con el Athletic Club de Ernesto Valverde, dos equipos con una identidad propia muy diferente. El resultado final (2-0) dejó los 3 puntos en casa.
MVP y las claves
MVP: Santamaría
Protagonista total: Baptiste Santamaría cuajó su partido soñado. El centrocampista francés llegó con un perfil defensivo, pero ante el Athletic provocó la expulsión de Vivian antes de anotar un gol de cabeza y asistir a Hugo Duro en el definitivo 2-0.
Guerra, destacado
Asistente: El centrocampista se entendió a las mil maravillas con Santamaría y fue uno de los más destacados del encuentro, asistiendo incluso al galo en su gol. Estuvo cerca de anotar en un par de ocasiones y ganó la mayoría de duelos disputados.
Agirrezabala
Salvador: El duelo de porteros estaba servido. Como contra el Barça, empezó realizando algunas grandes paradas, pero en esta ocasión pudo mantener el candado, cuajando su mejor partido de la temporada al realizar seis paradas, alguna de mucho mérito.
Unai Simón
Internacional: El guardameta titular de la selección española demostró un gran nivel. No pudo evitar los dos goles, de los que no es culpable, pero salvó al equipo vasco en otras tres ocasiones con buenos paradones.
Las cifras del partido
El Valencia, de menos a más
Posesión: Los de Corberán tuvieron un pobre 44% de posesión y dieron 378 pases, por los 486 del Athletic, que jugó más de media hora con un jugador menos.
Ataque: El Valencia CF disparó en 13 ocasiones, aunque Unai Simón evitó tres goles con grandes paradas y forzar sólo 5 saques de esquina, mientras que los de Valverde chutaron 11 veces, la mayoría con dirección a portería.
Defensa: Partido limpio en líneas generales. Los valencianos vieron cómo el árbitro les señalaba 13 faltas por 20 entradas. Por contra, los visitantes realizaron 6 por 14 entradas, traduciéndose en una cartulina amarilla para cada equipo y una roja para Vivian.
SUPERDEPORTE
Autor:
Javier Bengoa.