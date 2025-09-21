Las dos caras del Valencia CF

El Valencia CF recuperó la senda de la victoria este sábado frente al Athletic Club. Lo hizo en Mestalla, donde siempre parece un equipo distinto, tanto para lo bueno como para lo malo, y ante un equipo europeo cuya exigencia es de las más altas de la categoría. Baptiste Santamaría, autor del primer tanto y asistente en segundo y definitivo, terminó siendo el futbolista diferencial para que el conjunto de Carlos Corberán sumara tres puntos necesarios.

Tras la debacle de la jornada cuatro ante el FC Barcelona en el Johan Cruyff, el Valencia estaba obligado a salir al terreno de juego con otra cara ante el Athletic, tanto por propuesta futbolística como por actitud, y la realidad es que no fue del todo así. Los de Corberán volvieron a sufrir en los compases iniciales, hasta el punto de que fue Julen Agirrezabala, reivindicado tras lo ocurrido ante el Barça, el que sostuvo al equipo con paradas clave cuando el Athletic más mandaba en el partido. Aunque en esta ocasión no tuvo consecuencias por la falta de acierto rojiblanca, el partido volvió a poner de manifiesto lo que, hasta el momento, es una tónica habitual de la temporada: al Valencia le cuesta entrar en los partidos.

La primera mitad indignó a Mestalla

La primera parte del Valencia ante el Athletic fue realmente mala, de hecho recordó al papel general que desempeñó el conjunto blanquinegro en Barcelona. Pocas ideas para crear, fragilidad defensiva y falta de actitud en algunos momentos. Mestalla lo percibió rápidamente y le dedicó a sus jugadores la primera pitada de la temporada. Un reproche que, a la postre, pareció surtir efecto para la posterior reacción.

Las estadísticas del partido hablan por sí solas: En la primera mitad, el protagonismo valencianista fue prácticamente nulo. 35 por ciento de posesión de balón, un 73 por ciento de acierto en el pase y solo un disparo. Es decir, una imagen totalmente inofensiva.

Gráfico comparación primera y segunda parte / Pau Pardo

Paso al frente en la segunda parte

Corberán debió ponerse serio con sus futbolistas al descanso, consciente de que la reacción a la que estaba obligado su equipo no se estaba reflejando sobre el campo, y la versión del Valencia en la segunda mitad fue otra. Evidentemente la expulsión de Dani Vivian tuvo mucho que ver, pero la realidad es que en los minutos previos a la roja al central vasco el conjunto blanquinegro ya había dado un paso al frente importante que había hecho virar levemente el rumbo del partido.

El cambio se reflejó en las estadísticas: de un tiro en la primera parte a doce en la segunda, de 35 por ciento de posesión a 53, de un 73 por ciento de acierto en el pase a un 83. Además, más duelos ganados y más regates completados como equipo.

Asignatura pendiente

Y esa es una de las grandes asignaturas pendientes del Valencia CF ahora mismo: salir a los partidos más conectados y con más actitud, sin la necesidad de sentir miedo a encajar un gol para reaccionar. Este martes el conjunto de Carlos Corberán visita Cornellà para medirse al Espanyol, un equipo que ha empezado la temporada en un gran estado de forma. Un inicio titubeante puede dictar sentencia para el Valencia, que además se encuentra en una dinámica catastrófica en sus partidos a domicilio.