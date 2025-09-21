La divertida animación de la afición del Athletic a los suplentes del Valencia

El Valencia CF se reencontró con la victoria frente al Athletic Club después de la humillación sufrida en Can Barça a manos del FC Barcelona. El partido, en el que el conjunto de Mestalla fue superior en la segunda parte, especialmente tras la expulsión, tuvo de todo y acabó con triunfo por dos goles a cero.

A pesar de los momentos de tensión que se vivieron, especialmente alrededor de esa roja a Vivian, la afición del Athletic protagonizó un divertido momento después del encuentro antes de que la seguridad del estadio les permitiese desalojar la zona visitante.

Un aficionado del Valencia CF en la grada / Francisco Calabuig

Vítores para los suplentes

Los seguidores del conjunto bilbaíno se quedaron viendo el trabajo compensatorio de los suplentes del Valencia CF sobre el verde, en el que los futbolistas valencianitas hacían carrera a todo el largo del campo. Ahí los aficionados del Athletic empezaron a vitorearlos conforme se 'acercaban' a la meta.

El mejor momento fue cuando el griterío empezó a seguir la carrera de un Hugo Duro que la realizaba a un ritmo distinto al de sus compañeros. El delantero se percató y cuando llegó hizo el clásico 'siu' de Cristiano Ronaldo con salto incluido, llevándose unos aplausos que el '9' devolvió mirando a esa grada visitante.