Javi Guerra: "El 6-0 fue muy doloroso y teníamos que dar la cara"
El centrocampista del Valencia, asistente en el primer gol de Santamaría, da valor a la reacción del equipo
Javi Guerra fue protagonista en el campo y en el post-partido del Valencia-Athletic. El de Gilet, que fue clave en el primer gol con la asistencia a Baptiste Santamaría, reconoció que "el resultado de la semana anterior fue doloroso y había que dar la cara". Estas fueron sus palabras:
Victoria importante
El resultado de la semana anterior fue doloroso, había que dar la cara y hoy se ha demostrado ante un buen rival. Aquí en Mestalla somos muy fuertes.
Cambio
Hemos hecho algún ajuste que podía cambiar el partido, en la segunda parte hemos salido muy bien y la expulsión nos ha venido bien, el equipo ha hecho un partido muy completo.
Expulsión
La he he visto de lejos, pero entiendo que si la ha revisado es porque era clara.
Ambiente
Veníamos de un resultado doloroso, la afición es exigente, nos ha costado adaptarnos a su planteamiento y con los ajustes hemos estado mejor y con la afición hemos decantado el partido.
