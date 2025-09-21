Justin Kluivert bate un récord del mundo y recibe el premio Guiness

A Justin Kluivert no le va nada mal desde su paso por el Valencia CF hace ya tres temporadas. El futbolista neerlandés, hijo de la leyenda Patrick Kluivert, milita en las filas del Bournemouth inglés, donde ha crecido a pasos agigantados desde su llegado, mejorando cada curso sus cifras goleadoras hasta asentarse como una de las piezas claves del conjunto que dirige Andoni Iraola.

Esta jornada, en el partido correspondiente a la quinta fecha de Premier League que el Bournemouth ha empatado en casa frente al Newcastle, Kluivert ha recibido el reconocimiento de un World Record Guiness que logró la temporada pasada: el de ser el futbolista que más goles ha marcado de penalti en un solo partido de Premier League. Esta circunstancia se dio en un partido en el que el conjunto 'cherrie' goleó 2-4 al Wolverhampton y el exvalencianista convirtió tres penas máximas, la única vez que ha ocurrido en el campeonato inglés.

Un jugador querido en Mestalla

Hace ya tres temporadas que Justin Kluivert no es jugador del Valencia CF, pero en Mestalla todavía se le recuerda y se le guarda un cariño especial. El neerlandés, que estuvo cedido en la campaña 2022/23, se ganó el aprecio del valencianismo gracias a su compromiso dentro del campo que, además, acompañó con cifras más que decentes: ocho goles y dos asistencias en total. El cariño con el que siempre hablaba del Valencia y su afiicón también fue clave en la buena relación.

Precisamente su buena campaña le hizo estar completamente fuera del alcance del Valencia CF a nivel económico, y Kluivert recaló en el Bournemouth inglés, club en el que juega desde entonces. Mal no le va, y es que si en su primera temporada ya dejó pinceladas de lo que puede ofrecer con nueve goles y dos asistencias, el curso pasado fue el de su explosión definitiva, erigiéndose como uno de los líderes del ataque del Bournemouth. Terminó la temporada con 13 goles y 8 asistencias.